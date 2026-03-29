Antonelli nyerte a Japán Nagydíjat, dobogón a McLaren és a Ferrari is

Andrea Kimi Antonelli nyerte a Japán Nagydíjat, miután a rajtnál veszített néhány pozíciót, de többet vissza tudott szerezni és egy ponton a biztonsági autó is segítette őt. Oscar Piastri lett a második, megszerezve a McLaren idei első dobogóját, Charles Leclerc pedig nagy csata után harmadikként ért célba.

Egy betétfutamon történt baleset miatt 10 perccel csúszott a felvezető kör kezdete Szuzukában a pálya állapotának helyreállítása miatt.

A rövid „szünet” után Andrea Kimi Antonelli foglalta el a pole pozíciót, miután tegnap megszerezte pályafutása második F1-es rajtelsőségét. Mellőle a csapattárs, George Russell indult, aki az időmérő után beállításproblémákra panaszkodott és jelezte, ezek akár a futamon is hátráltathatják.

A második sorból Oscar Piastri (ő két korai kiesés után most először rajtolt el nagydíjon 2026-ban) és Charles Leclerc startolt, a negyedikből pedig a két csapattárs, Lando Norris és Lewis Hamilton.

A középmezőny éléről Pierre Gasly vágott neki a futamnak, mellőle pedig Isack Hadjar a hétvégén küszködő Red Bull-lal. Gabriel Bortoleto indult a kilencedinek helyről, akinek ismét jó esélye volt arra, hogy pontokat gyűjtsön az Audival, a tizedik pozíció pedig az újonc Arvid Lindbladé volt.

Max Verstappen csak a tizenegyedik rajtkockát foglalhatta el a szenvedős szombati nap után és nyilatkozatai alapján hatalmas felzárkózásra nem számított.

A rajtot Piastri és Leclerc kapta el a legjobban, akik hamar átvették az első és a második helyet, miközben a harmadikra Norris ugrott. Russell csak negyedik, Antonelli pedig csak hatodik volt, miután Hamilton is leelőzte őt.

A fiatal olasz egy pozíciót gyorsan visszanyert a hétszeres bajnok előzésével, majd a harmadik körben Russell is elkezdte a „felzárkózást” Norris előzésével.

Az üldözők között Gasly tartotta a hetedik helyet, miközben Esteban Ocon a tizenkettedik helyről gyorsan megérkezett a pontzónába. Itt az Audi kezdte gyengébben a versenyt, Bortoleto ugyanis egészen a tizenötödik helyig csúszott vissza, de pozíciókat veszített a csapattárs, Nico Hülkenberg is.

Russell a negyedik körben Leclerc-t is maga mögé utasította, ezzel pedig már a második helyen haladt. A csapattárs, Antonelli ezalatt „beragadt” Norris mögött és értékes időt veszített a listavezetővel szemben.

A listavezető a hetedik körben zárkózott fel Piastrira, a nyolcadikban pedig át is vette tőle a vezetést, az ausztrál azonban rögtön reagált és visszaelőzte őt a célegyenesben (Russell az utolsó kanyar előtt előzött).

Ők ketten az első körök alatt folyamatosan növelték előnyüket az üldözőkkel szemben, ami a tizenkettedik fordulóban már két másodperc volt Leclerc-rel szemben, akinek már Antonellire kellett figyelnie, az olasz ugyanis maga mögé utasította Norrist.

Antonelli a tizenötödik körben a pálya végén megelőzte Leclerc-t, de a manőver után egy pillanatra elveszítette az uralmat autója felett, amit a Ferrari pilótája rögtön kihasznált, visszavette a harmadik helyet.

A kerékcserék sorát Norris nyitotta a tizenhatodik körben, kiállására pedig Leclerc és a Ferrari azonnal reagált, így elé tért vissza a pályára.

Piastri eközben másfél másodpercesre növelte előnyét az élen, a tizenkilencedik körben pedig ő is sort kerített az első kerékcserére.

Így a Mercedes versenyzői kerültek az első két helyre, Russell vezetett, Antonelli pedig második volt, de folyamatosan csökkentette lemaradását a csapattárssal szemben.

Russell a huszonegyedik körben állt ki kereket cserélni, közvetlenül azelőtt, hogy Oliver Bearman balesete miatt pályára küldték a biztonsági autót. A legtöbbet ezzel Antonelli nyerte, aki gyorsan ki tudott állni kereket cserélni és az első helyre jött vissza.

Ugyanekkor nyert pozíciókat Hamilton is, aki szintén nem állt még ki az SC fázis előtt, és amikor teljesítette a cserét negyedik volt Leclerc-t és Norrist is megelőzve.

Bearman szerencsére, ha lábát fájlalva is, de segítség nélkül szállt ki az autóból ijesztő balesete után: a brit a lelassuló Franco Colapintót akarta kikerülni, amikor a pálya szélére került, ahol autója megcsúszott és nagy sebességgel a gumifalba csapódott.

A Haas a futam későbbi szakaszában egy gyors jelentéssel is szolgált: Bearmant megvizsgálták a pálya kórházában és szerencsére nem találtak törésre utaló jeleket.

Antonellinek az újraindítás sokkal jobban sikerült, mint a rajt, hiszen meg tud őrizni elsőségét, miközben Hamilton átvette a harmadik helyet Russelltől.

A Mercedes fiatal pilótája az „első körökben” folyamatosan távolodott üldözőitől, előnyét rövid idő alatt kettő, majd a futam harminckettedik körére már három másodpercesre növelte Piastrival szemben.

Az ausztrálnak ekkor már inkább hátra kellett figyelnie, hiszen Hamilton (és mögötte Russell valamint Leclerc) folyamatosan közeledett hozzá. A harminchetedik körben Russell veszített egy pozíciót Leclerc-rel szemben, miután autója egy rövid időre lelassult.

Eközben Antonelli magabiztos előnyre tett szert, tizenkét körrel a leintés előtt már hét másodperccel vezetett és a leggyorsabb kör is az övé volt.

A futam hajrájához közeledve Leclerc felzárkózott a csapattársra, akivel két héttel korábban körökön át tartó, emlékezetes test-test elleni küzdelmet vívott. Csatájuk most rövidebb volt, de nem kevésbé látványos: Leclerc az első kanyarban vetődött be márkatársa mellé és hajtotta végre az előzést.

A következő körben Russell is leelőzte a hétszeres bajnokot, aki ezzel az ötödik helyre esett vissza, pedig több körig úgy tűnt, akár második ferraris dobogóját is megszerezheti.

A hajrában Leclerc és Russell valamint Hamilton és Norris kettőséé volt a főszerep. A két brit a negyvennyolcadik körben csapott össze először: a címvédő előzött a pálya végén, majd a Ferrari pilótája visszaszerezte a pozíciót a célegyenesben.

Russell három körrel a leintés előtt csapott le és előzött, de ugyanazt láthattuk az ő csatájukban is, Leclerc visszaszerezte a pozíciót célegyenes végén egy látványosabb manőverrel. Eközben ugyanez lejátszódott mögöttük is Norris és Hamilton csatájában.

Az ötvenkettedik kör elején viszont a címvédő már meg tudta tartani a pozíciót egy újabb manőver után, ezzel tehát megszerezte az ötödik helyezést.

Előttük a hajrában már nem történt változás, Antonelli magabiztosan ért célba és szerezte meg második F1-es győzelmét, Piastri pedig szintén „magányosan” hajtott át a célvonalon begyűjtve saját és a McLaren idei első dobogós helyezését.

A dobogó legalsó fokára Leclerc állhatott fel látványos védekezése után, Russellnek pedig be kellett érnie a negyedik helyezéssel. Norris ötödik, Hamilton hatodik volt, a Verstappent hosszú körökön keresztül maga mögött tartó Gasly pedig hetedik.

Pontot Liam Lawson és Ocon gyűjtött még a versenyen – a francia idén először került be a legjobb tíz közé.

Folytatás egy hosszú szünet után (ez a két közel-keleti futam törlésével keletkezett) május elején a Miami Nagydíj.

