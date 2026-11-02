Antonellié a világbajnoki cím, Verstappen nyert Mexikóvárosban

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 20 éves versenyzője minden idők legfiatalabb Forma-1-es világbajnoka lett azzal, hogy a vasárnapi Mexikói Nagydíjon harmadikként ért célba, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetett élén négy fordulóval az idény vége előtt.

A futamot a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte, Antonellinek azonban a harmadik helyezés is elég volt a vb-cím bebiztosításához, így 73 év szünet után hódította el a trófeát újra olasz pilóta az F1-ben. Legutóbb, 1953-ban Alberto Ascari volt vb-győztes, egy évvel korábban szintén az övé lett a trófea, 1950-ben pedig Giuseppe Farina volt bajnok, így Antonelli az F1 történetének harmadik olasz vb-győztese.

Antonelli mindemellett a valaha volt legfiatalabb Forma-1-es világbajnok, sikerével Sebastian Vettel 2010-es korrekordját adta át a múltnak.

A mexikói versenyen a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba a második helyen, Verstappennek pedig ez az idei harmadik és pályafutása 74. futamgyőzelme.

A rajtnál az élmezőny tagjai nagyjából azonos reakcióidővel indultak, a hosszú célegyenesben egymás mögé soroltak be, majd az első kanyar féktávja előtt „szétrebbentek” az autók. George Russell (Mercedes) sokat veszített, a jól startoló Verstappen feljött az ötödik helyről a harmadikra, míg Charles Leclerc (Ferrari) a pole pozícióból induló és az élen álló Hamiltont támadta. Antonelli negyediknek sorolt be, mögötte Russell haladt. A négyes kanyarnál Leclerc megtámadta Hamiltont, aki a külső ívre szorult, majd a nagy küzdelemben mindkét Ferrari lecsúszott az ideális ívről, sőt, Leclerc a füvön átvágva tért vissza a pályára, méghozzá az élen. Verstappen közben megelőzte a megcsúszó és lelassuló Hamiltont, a két Ferrari egymás elleni csatáját pedig hosszú körökön keresztül vizsgálta a versenybíróság, amely aztán a 12. körben öt másodperces időbüntetést szabott ki az élen száguldó monacói versenyzőre. Kisvártatva Russell kapott 10 másodperces büntetést, mert az első körben a hatos kanyarnál hátulról meglökte és megforgatta Isack Hadjar (Red Bull) autóját.

A 15. körben így Leclerc csaknem négy másodperccel vezetett a másodikként száguldó Verstappen előtt, majd sorrendben Hamilton, Antonelli, Russell és a címvédő Lando Norris (McLaren) következett. Leclerc-t aztán a 27. körben hívta ki kerékcserére a Ferrari, erre pedig a Red Bull azonnal reagált, Verstappen ugyanis szintén a boxba hajtott, s mivel monacói riválisa ekkor töltötte le az öt másodperces büntetését, átvette a vezetést. Hamilton egy körrel később kapott friss abroncsokat, Russell pedig a 34. körben járt a boxban, letöltve 10 másodperces büntetését is. Az ideiglenesen éllovas Antonelli egészen a 43. körig ment azzal a lágy keverékű gumival, amellyel rajtolt, aztán feltették az autójára a közepes keverékű abroncsot. A vezetést Verstappen vette vissza, mögötte Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris volt a sorrend.

A 44. körben Valtteri Bottas (Cadillac) az autója bal első felfüggesztésének eltörése miatt a célegyenes végén balesetet szenvedett, emiatt előbb a biztonsági autót küldték a pályára, egy körrel később pedig piros zászlóval félbeszakították a viadalt. Bottas a saját lábán hagyta el az autóját, bár kissé sántított.

Az újraindításra nagyjából 35 percnyi kényszerszünet után került sor, az állórajtnál Verstappen az élen maradt, Hamilton másodiknak sorolt be, majd Leclerc, Antonelli és Norris következett, de Antonelli kisvártatva megtámadta és megelőzte Leclerc-t. A folytatásban még egy biztonsági autós periódus színesítette a küzdelmet, az első öt helyen azonban nem történt változás a leintésig.

A pályafutása 300. F1-es futamát hazai közönség előtt teljesítő Sergio Pérez 17. lett a Cadillac-kel.

A vb a jövő hétvégén folytatódik Brazíliában.

Nyitókép: Getty Images

MTI

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