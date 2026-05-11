Aranyérmet ért a Real Madrid legyőzése a Barcelonának

A Barcelona 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Real Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján, a siker egyben a bajnoki cím megszerzését is jelentette.

A mérkőzés előtti éjjel elhunyt Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzőjének édesapja. A német edző maga tájékoztatta a klub vezetőségét és a játékosait a tragédiáról, majd úgy döntött, nem hagyja ki a rangadót. Amelyen Marcus Rashford már a kilencedik percben gólt betalált, majd Ferran Torres növelte az előnyt. A vendégeknél nem volt a keretben Kylian Mbappé, márpedig a francia válogatott csatár ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 41 mérkőzésen 41 gólt szerzett már.

Szünet után az eredmény már nem változott, így a La Liga történetében először fordult elő, hogy a Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét.

A 29. bajnoki címét ünneplő katalán együttes előnye három körrel az idény vége előtt tizennégy pont.

A legutóbbi tíz kiírásból a Barcelona ötöt nyert meg, szemben a Real négy aranyérmével. Az egyetlen csapat, amely képes volt beleszólni a két együttes párharcába, az Atlético Madrid volt 2021-ben.

Nyitókép: TASR/AP

MTI