Asztalitenisz-vb: Ukrajna a Japán elleni negyeddöntő egyik szereplője

Elsőként a kínai női válogatott biztosította a helyét a legjobb négy között a londoni asztalitenisz csapat-világbajnokságon.

A csütörtöki versenynapon négy negyeddöntőt – két-két nőit és férfit – bonyolítanak le.

A 23-szoros bajnok, sorozatban hetedik diadalára hajtó kínai női együttes egy ázsiai riválissal, a Koreai Köztársasággal csapott össze az első mérkőzésen és 3:0-ra nyert.

A vasárnapig tartó vb-n mindkét nemnél 64 válogatott indult.

Magyar részről a férfiak a legjobb 32 között búcsúztak, míg a nők a főtábláért rendezett rájátszásban fejezték be szereplésüket. A célkitűzés mindkét csapat számára az volt, hogy jusson tovább a csoportjából, ezt mindkét együttes teljesítette.

Eredmény (a WTT honlapja alapján):

negyeddöntők:

nők:

Kína-Koreai Köztársaság 3:0

később:

Németország-Hongkong 18.00

péntek:

Japán-Ukrajna 11.00

Románia-Franciaország 18.00

férfiak:

Japán-Németország 13.30

Svédország-Tajvan 20.30

péntek:

Koreai Köztársaság-Kína 13.30

Franciaország-Brazília 20.30

Forrás: MTI