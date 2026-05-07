Asztalitenisz-vb: Ukrajna a Japán elleni negyeddöntő egyik szereplője
Elsőként a kínai női válogatott biztosította a helyét a legjobb négy között a londoni asztalitenisz csapat-világbajnokságon.
A csütörtöki versenynapon négy negyeddöntőt – két-két nőit és férfit – bonyolítanak le.
A 23-szoros bajnok, sorozatban hetedik diadalára hajtó kínai női együttes egy ázsiai riválissal, a Koreai Köztársasággal csapott össze az első mérkőzésen és 3:0-ra nyert.
A vasárnapig tartó vb-n mindkét nemnél 64 válogatott indult.
Magyar részről a férfiak a legjobb 32 között búcsúztak, míg a nők a főtábláért rendezett rájátszásban fejezték be szereplésüket. A célkitűzés mindkét csapat számára az volt, hogy jusson tovább a csoportjából, ezt mindkét együttes teljesítette.
Eredmény (a WTT honlapja alapján):
negyeddöntők:
nők:
Kína-Koreai Köztársaság 3:0
később:
Németország-Hongkong 18.00
péntek:
Japán-Ukrajna 11.00
Románia-Franciaország 18.00
férfiak:
Japán-Németország 13.30
Svédország-Tajvan 20.30
péntek:
Koreai Köztársaság-Kína 13.30
Franciaország-Brazília 20.30
Forrás: MTI