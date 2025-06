Atlétikai csapat Eb: bennmaradt az első osztályban a magyar válogatott, az ukrán kiesett

A magyar válogatott a 13. helyen végzett az atlétikai csapat Európa-bajnokság madridi első osztályú versenyén, így megőrizte tagságát a kontinens 16 legjobb csapata között.

A magyarok vasárnapi kezdése – a pontokat tekintve – közepesre sikerült, majd a folytatás kifejezetten rosszul alakult. Előbb 1500 méteren Varga Gréta a táv második felében a mezőny hátsó bolyában futott és végül 4:22.91 perces eredménnyel, az utolsó helyen ért célba.

Közben már zajlott a női magasugrás, mely fájdalmasan korán véget ért magyar szempontból. A fedettpályás Európa-bajnokságon döntős, 1,93 méteres egyéni csúccsal rendelkező Bátori Liliannának ugyanis ezúttal nem jött ki a lépés. A Vasas mindössze 18 éves tehetsége ugyan az 1,75 méteres kezdőmagasságot, majd az 1,80-at is gond nélkül, elsőre teljesítette, az 1,84-et viszont nem tudta átugrani, ezzel pedig a 12. helyen zárt. A versenyt a papírformának megfelelően az Eb egyik legnagyobb sztárja, az olimpiai és világbajnok, világcsúcstartó ukrán Jaroszlava Mahucsih nyerte meg 2,03 méteres eredménnyel.

„Úgy érzem erősebb és gyorsabb is vagyok, mint a fedettpályás szezon során, ám sajnos van egy technikai problémám, amit még nem tudtam megoldani” – mondta az MTI-nek a vegyeszónában Bátori, hozzátéve, hogy az áprilisi edzőtáborban jelentkezett először az említett probléma egy szerencsétlenül végződött ugrást követően. – „Egyszerűen nem támasztok ki, úgy pedig nem lehet normálisan ugrani. A rohamot viszonylag jól megcsinálom, de vagy nagyon hosszan teszem be a lábam, vagy nagyon hamar kikapom. Frusztráló ez a helyzet, amit valahogy meg kell oldanunk. Ezért szerintem az országos bajnokságig nem fogok versenyezni, hogy edzésen megoldjuk ezt„.

A következő futószámban, férfi 1500 méteren az Egyesült Államokban tanuló Kovács Ferenc Soma volt érdekelt, aki pénteken 800-on a 16. lett, nem utolsó sorban azért, mert betegséggel küzdött a verseny előtti napokban. Abban lehetett bízni, hogy főszámában, melyben alig két hete országos csúcsot futott (3:34.79 p) a nehézségek ellenére jobban teljesít majd.

A futam visszafogott tempóban kezdődött és egészen az utolsó előtti körig kifejezetten lassan futott a mezőny. A legjobbak 600 méterrel a vége előtt váltottak ritmust, amit Kovács nem tudott felvenni, így fokozatosan leszakadt és a záró kört a 14. helyen kezdte, melyet meg tudott őrizni.

A versenynek volt olyan pontja, amikor a közvetlen riválisok, az ukránok és a finnek közelíteni tudtak a magyarokhoz, az utolsó számok azonban jól alakultak magyar szempontból. Előbb Urbán Zita tett sokat azért, hogy csillapítsa a magyar stáb izgalmát, ugyanis 3000 méter akadályon nagyon okosan futva, erejét jól beosztva versenyzett és a nagyon értékes tizedik helyen ért célba (10:03.84 perc).

„Próbáltam úgy versenyezni, hogy kimaradjak a lökdösődésből, ami nem sikerült, bármit próbáltam. Jobb lett volna, ha nagyobb az iram és jobban széthúzódik a mezőny” – nyilatkozta Urbán, aki saját bevallása szerint szeretett volna előrébb végezni.

A futószámok alatt zajlott a női magas mellett a férfi gerelyhajítás és a női távolugrás is. Gerelyben Kovács Noel képviselte a magyar színeket és 68,38 méteres eredménnyel a 14. lett.

Női távolugrásban Bánhidi-Farkas Petra nagyon kiegyensúlyozott sorozatot produkált, 6,32 méterrel kezdett, majd 6,30-cal folytatta, végül pedig 6,39 méterrel zárt, amivel a tizedik volt.

„Őszintén szólva kicsit biztonsági sorozat volt. Az volt a legfontosabb, hogy pontokat szerezzek. Talán lehettem volna kicsit bevállalósabb a végén, de nem vagyok elégedetlen” – kommentálta teljesítményét és helyezését az MTK távolugrója.

Az utolsó előtti szám a férfi 5000 méter volt, melyben Szögi István volt ott a mezőnyben, és láthatóan végig ügyelt arra, hogy saját tempóban fusson, végül közvetlenül ukrán riválisa mögött a 12. helyen ért célba 14:02.67 perces idővel.

Az Európa-bajnokság a 4×400 méteres vegyes váltóval zárult, melynek a 14. ukránokkal szemben 10,5 pontos előnnyel vágott neki neki a magyar staféta.

Mindkét váltó a gyengébbik futamban került, így az Enyingi Patrik, Kriszt Sarolta, Kovács Árpád, Molnár Janka összetételű magyar egységnek elég lett volna arra figyelnie, hogy az ukrán négyeshez közel maradjon, ám nem elégedett meg ennyivel.

Az első ember a pénteken 400-on egyéniben országos csúcsbeállítással (44.84 mp) harmadik Enyingi Patrik volt, aki hasonló teljesítményt nyújtott, mint két napja, így első helyen adta át a botot a többpróbázó Krisztnek. A 18 éves gödöllői tehetséget ugyan 200-nál megelőzte a svájci futó, de ő nagyon nyugodt maradt és a célegyenesben visszavette a vezető helyet. Az előny nem volt nagy, de a férfi váltóval fedettpályás világbajnoki bronzérmes Kovács Árpád saját köre elején növelte azt, majd a végén is biztosan őrizte meg. A befejező szerep Molnár Jankának jutott, akit ugyan egy ideig többen is szorongattak, de végül magabiztosan hozta be első helyen a váltót, mely 3:14.79 perccel zárt, a 3:14.08 perces magyar csúcstól nem sokkal elmaradva.

A futamelsőség azt is jelentette, hogy a magyar csapat bennmaradt az élvonalban és két év múlva ismét az első osztályban szerepelhet.

„Nem ezt volt az elvárás, de a célunk igen. Nagyon boldogok vagyunk” – kommentálta a 13. helyet Scheidler Géza sportszakmai igazgató, többek között azt emelve ki, hogy tanulságos verseny volt, mely egyúttal nagyon biztató a magyar atlétika jövőjét nézve.

Forrás: MTI

Borítókép: Madrid, 2025. június 29. Kriszt Sarolta és Kovács Árpád (középen b-j) az atlétikai csapat Európa-bajnokság 4×100 méteres vegyes váltófutás versenyszámában Madridban 2025. június 29-én. MTI/Bodnár Boglárka