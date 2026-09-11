A magasugrás abszolút világbajnoka lett az ukrán Jaroszlava Mahucsih

Jaroszlava Mahucsih nyerte a női magasugrást az atlétikai Világdöntőben pénteken. Az ukrán klasszis 1,99 méteres eredménnyel szerezte meg az aranyérmet.

A magasugrónők számára a Világdöntő jelentette a szezon utolsó nemzetközi versenyét. A mezőnyben három ukrán sportoló is szerepelt: Mahucsih mellett Julija Levcsenko és Irina Herascsenko is rajthoz állt.

A verseny 1,86 méteren kezdődött. Levcsenko elsőre, Herascsenko pedig második kísérletre ugrotta át a kezdőmagasságot, míg Mahucsih ekkor még kihagyta ezt a magasságot.

Az 1,91 méteres magasságnál már mindhárom ukrán versenyző bekapcsolódott a küzdelembe. Mahucsih első kísérletével teljesítette az ugrást, Herascsenko pedig másodikra jutott át a léc felett. Levcsenko számára azonban itt véget ért a verseny, miután háromszor hibázott.

Az 1,95 méteres magasságon Herascsenko elsőre rontott, Mahucsih azonban ismét első kísérletre teljesítette a magasságot. Herascsenko végül három hibát vétett, így az ötödik helyen zárta a versenyt.

A következő magasságra már csak Magucsih és az ausztrál Nicola Olyslagers maradt versenyben. Az ukrán klasszis második próbálkozása alkalmával átjutott az 1,99 méteren, Olyslagers viszont nem tudta teljesíteni ezt a magasságot, így ezüstérmes lett.

A női magasugrás végeredménye

Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna) – 1,99 m Nicola Olyslagers (Ausztrália) – 1,95 m Eleanor Patterson (Ausztrália) – 1,91 m Angelina Topić (Szerbia) – 1,91 m Irina Herascsenko (Ukrajna) – 1,91 m Julija Levcsenko (Ukrajna) – 1,86 m

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media

Nyitókép: Facebook/Champion.com.ua

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