Az év legizgalmasabb meccsén jutott tovább a Manchester United

A Manchester United kilencgólos mérkőzésen, hosszabbítás után, a Bodö/Glimt tizenegyespárbajban jutott elődöntőbe a labdarúgó Európa-ligában.

A sorozatban továbbra is veretlen manchesteriek a francia Olympique Lyon ellen egészen őrült találkozót játszottak. A hazaiak az első félidőben Manuel Ugarte és Diego Dalot révén kétgólos előnyt szereztek, ráadásul Bruno Fernandesnek még egy kapufája is volt. A túloldalon az utóbbi időben sokat kritizált Andre Onana kapus több nagy bravúrt is bemutatott, a második félidőben is az ő védéseivel őrizte előnyét a házigazda, amelynél Alejandro Garnacho ziccert rontott. Ez nem sokkal később megbosszulta magát: a Lyon hét perc alatt egyenlített rutinos játékosai, Corentin Tolisso és Nicolas Tagliafico találatával, de előbbi a hosszabbítás előtt kiállíttatta magát.

A ráadásban aztán az első meccs 95. percében egyenlítő Rayan Cherki góljával fordított a francia együttes, amely büntetőből tovább növelte előnyét. Ekkor már úgy tűnt, a vendégek jutnak tovább, de a manchesteriek nem adták fel: előbb Fernandes ugyancsak a 11-es pontról szépített, majd Casemiro gólpasszaiból előbb a csereként beállt Kobbie Mainoo egalizált az utolsó percben, mielőtt a hosszabbítás ráadásában az előre húzódó védő, Harry Maguire fejesével a győzelmet és a továbbjutást is kiharcolta az angol bajnokságban gyengélkedő Manchester United.

A norvég Bodö/Glimt már a rendes játékidőben is percekre volt a bombameglepetéstől, ugyanis azután, hogy a múlt héten, hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Laziót, sokáig csak 1-0-s vereségre állt Rómában. Az olasz együttes azonban Tijjani Noslin találatával a ráadásban kiharcolta a kétszer 15 perces hosszabbítást. Ebben aztán továbbjutásra is állt, végül tizenegyespárbaj döntött, amiben viszont a norvégok voltak higgadtabbak.

A Bodö/Glimt ezzel története legnagyobb nemzetközi kupasikerét érte el: eddigi legjobb szereplése alkalmával a 2022-es Konferencia-liga negyeddöntőjében a másik olasz fővárosi csapat, az AS Roma búcsúztatta.

Az elődöntő összecsapásait május 1-jén és 8-án rendezik, míg a döntőre május 21-én kerül sor Bilbaóban.

Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók:

SS Lazio (olasz)-Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (1-0, 2-0, 3-0) – tizenegyesekkel: 2-3

gól: Castellanos (21.), Noslin (90+3.), Dia (100.), illetve Helmersen (109.)

piros lap: Helmersen (Bodö/Glimt, 120.)

Továbbjutott a Bodö/Glimt, 3-3-as összesítéssel, tizenegyesekkel.

Manchester United (angol)-Olympique Lyon (francia) 5-4 (2-0, 2-2, 2-3) – hosszabbítás után

g.: Ugarte (10.), Dalot (45+1.), Fernandes (114., 11-esből), Mainoo (120.), Maguire (121.), illetve Tolisso (71.), Tagliafico (78.), Cherki (105.), Lacazette (110., 11-esből)

piros lap: Tolisso (Lyon, 89.)

Továbbjutott a Manchester United, hosszabbítás után, 7-6-os összesítéssel.

Athletic Bilbao (spanyol)-Glasgow Rangers (skót) 2-0 (1-0)

g.: Sancet (45+4.), Williams (80.)

Továbbjutott az Athletic Bilbao, 2-0-s összesítéssel.

Eintracht Frankfurt (német)-Tottenham Hotspur (angol) 0-1 (0-1)

g.: Solanke (43., 11-esből)

Továbbjutott a Tottenham, 2-1-es összesítéssel.

Az elődöntő párosítása:

Tottenham Hotspur – Bodö/Glimt

Athletic Bilbao-Manchester United

