Az Ilonokújfalui Csillag a Beregszászi járás kupagyőztese

Hétvégén rendezték a beregszászi járási jótékonysági labdarúgó kupa döntőjét. Az elődöntők győztesei, a Tiszakeresztúri FC és az Ilonokújfalui Csillag küzdöttek meg a trófeáért a nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadionban, ahol a friss bajnok Csillag a kupát is elhódította. A találkozón 5–0-s sikert aratott az ilonokújfalui együttes.

Az Ukrajna Fegyveres Erőinek támogatását célzó labdarúgó kupa mérkőzései 7+1 rendszerben, oda-visszavágós alapon zajlanak. A járási kupa küzdelmein tizenkét csapat vett részt. A nyolcaddöntő párharcainak első felvonását a beregszászi Barátság Stadionban rendezték meg. A Nagybaktai Jobbpart FC és a Tiszakeresztúri FC találkozóján nyolc gól született, és hiába kerültek már a mérkőzés elején emberhátrányba az ugocsaiak, ez a játék képén nem változtatott, 4–4-es döntetlennel vonulhattak le a pályáról a csapatok. A visszavágót 6–1-re nyerte az ugocsai gárda. A negyeddöntőben öt együttes csatlakozott a küzdelmekhez. A Tiszakeresztúri FC a Nagyszőlősi Olimp elleni párharcot is sikerrel vette, így bejutottak az elődöntőbe. A friss bajnok Ilonokújfalui Csillag a Beregszászi FC-t győzte le tíz góllal. Az elődöntőben a Tiszakeresztúri FC a királyházi együttessel mérkőzött meg a döntőbe jutásért. A találkozó 3–3-as döntetlennel ért véget, majd büntetők következtek, mely után a tiszakeresztúriak bejutottak a fináléba. A másik ágon az Ilonokújfalui Csillag három góllal legyőzte a Nagyszőlősi Vinohradot, így a bajnoki döntő után a kupadöntőbe is bejutott az együttes. A Tiszakeresztúri FC tehát ötödik, míg az Ilonokújfalui Csillag mindössze harmadik mérkőzését játszotta vasárnap. A nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadionban megrendezett összecsapáson az ilonokújfaluiak akarata szerint alakultak az események, a tiszakeresztúriak ellentámadásokra voltak berendezkedve. Szerhij Jackulinec a 15. percben szerezte meg csapata számára a vezetést, amit a 22. percben Olekszandr Domanics megduplázott. Hét perccel később Jurij Jackulinec góljával már három találat volt a bajnok előnye.

A második félidőben aktívabban futballoztak a tiszakeresztúriak, és több veszélyes akciót is kidolgoztak, de gólt ezúttal is a Csillag csapata szerzett: a 47. percben Olekszandr Kerecsan döntötte el a mérkőzés végkimenetelét. A labdarúgó az 58. percben duplázott, ezzel feltette az i-re pontot, és hozzásegítette csapatát a kupa megnyeréséhez is. A találkozó után a Beregszászi Járási Labdarúgó Szövetség elnöke, Olekszandr Csehil köszöntötte a döntősöket, és beszédében kiemelte, hogy a bajnokság és a kupa során összesen 44 ezer hrivnyát sikerült összegyűjteniük Ukrajna Fegyveres Erőinek részére.

Beregszászi járási jótékonysági labdarúgó kupa, döntő:

Tiszakeresztúri FC–Ilonokújfalui Csillag 0–5

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma