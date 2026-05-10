Az ukrán címvédő, Ludmila Luzan továbbjutott a szegedi vk-n

A vasárnap délelőtti középfutamokból hat hazai egység biztosította a helyét a délben kezdődő finálékban a szegedi kajak-kenu világkupán. A tavaly Eb- és vb-bronzérmes Kollár Kristóf és Juhász István ugyanakkor meglepetésre nem jutott be a döntőbe a kenu kettesek 500 méteres versenyében és az Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka duó is csak a B döntőbe kvalifikálta magát K-2 500-on.

A nőknél K-1 200 méteren Lucz Anna újabb futamgyőzelemmel folytatta szereplését, Kiskó Réka pedig ötödik helyével a B döntőbe került. A kenusok hasonló számában is ez volt a hazai mérleg: a második helyen célba érő Kiss Ágnes ott lesz a legjobb kilenc között, míg párostársa, Nagy Bianka, aki negyedik lett egy nagyon erős mezőnyben, amelyben ott lapátolt többek között a tokiói olimpiai bajnok amerikai Nevin Harrison és a világbajnoki címvédő ukrán Ludmila Luzan, a legjobb esetben a tizedik helyet szerezheti meg.

Férfi K-1 és C-2 500 méteren Varga Ádám, illetve a Fejes Dániel, Hajdu Jonatán duó egyformán második hellyel jutott tovább az éremcsatába, előbbi számban Tamási Zsombor (8.) kiesett, míg utóbbiban a Kollár Kristóf, Juhász István kettős nagy csatában negyedik lett többek között Fejesék mögött, így zárásként csak a B döntőben szállhat vízre.

Ugyanez érvényes az idén összeült és a két héttel ezelőtti válogatót megnyerő Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka kajakpárosra, amelynek ugyancsak nem sikerült a legjobb három közé kerülnie a középfutamában, néhány centiméterrel lemaradva a negyedik helyen végzett, így ez az egység is a „kisdöntőben” fejezi be a szereplését. Női K-2 500 méteren így nem lesz magyar egység a fináléban.

A férfiak hasonló számában egy egységért lehet majd szorítani: Kurucz Levente és Fodor Bence az olimpiai bajnok német Jacob Schopf, Max Lemke kettős mögött beérve biztosította a helyét a fináléban. A Párizsban ezüstérmes Nádas Bence, Tótka Sándor duó is a továbbjutást érő második helyen ért be, de utólag kizárták. Tóth Dávid szövetségi kapitány az MTI-nek azt mondta: a mérlegelésnél túl könnyű volt a hajójuk, emiatt diszkvalifikálták őket.

Ezeknek a számoknak a döntőit – kiegészülve a női kenu négyesek fináléjával – déltől rendezik, majd a háromnapos viadalt a 14 órakor kezdődő 5000 méteres futamok zárják.

