Az ukrán válogatott megkezdte a felkészülést a novemberi világbajnoki selejtezőkre

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata folytatódik, és az ukrán nemzeti válogatott már megkezdte a felkészülést a soron következő mérkőzéseire. Olekszandr Petrakov együttese két fontos találkozóra készül: november 13-án Franciaország ellen, majd november 16-án Izland ellen lép pályára.

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) tájékoztatása szerint a hazai bajnokságban szereplő játékosok vonattal és busszal utaztak a lengyelországi Rzeszówba, ahonnan repülővel folytatták útjukat Párizsba. A francia fővárosban csatlakoznak hozzájuk a külföldön futballozó légiósok.

Érdekesség, hogy már Ukrajnában a kerethez csatlakozott a Dinamo Kijev fiatal támadó középpályása, Nazar Volosin, aki egyre több lehetőséget kap a nemzeti csapatban is.

Az ukrán válogatott kerete a következő:

Kapusok: Jevhen Volinec (Polisszja Zsitomir), Anatolij Trubin (Benfica, Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck).

Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain, Franciaország), Olekszandr Szvatok (Austin FC, USA), Valerij Bondar (Sahtar Donyeck), Mikola Matvijenko (Sahtar Donyeck), Jukhim Konoplja (Sahtar Donyeck), Vitalij Mikolenko (Everton, Anglia), Bohdan Mihajlicsenko (Polisszja Zsitomir), Olekszandr Karavajev (Dinamo Kijev), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev).

Középpályások: Jehor Jarmoljuk (Brentford, Anglia), Ivan Kaljuzsnyij (Metalist 1925), Mikola Saparenko (Dinamo Kijev), Nazar Volosin (Dinamo Kijev), Heorhij Szudakov (Benfica), Oleh Ocseretyko (Sahtar Donyeck), Jehor Nazarina (Sahtar Donyeck), Olekszij Huculjak (Polisszja Zsitomir), Ruszlan Malinovszkij (Genoa, Olaszország), Viktor Cigankov (Girona, Spanyolország), Olekszandr Zubkov (Trabzonspor, Törökország).

Csatárok: Artem Dovbik (AS Roma, Olaszország), Vlagyiszlav Vanat (Girona, Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olimpiakosz, Görögország).

Tartalék: Ruszlan Nescseret (Dinamo Kijev), Kosztyantin Vivcsarenko (Dinamo Kijev), Olekszandr Timcsik (Dinamo Kijev), Olekszandr Pihaljonok (Dinamo Kijev), Makszim Talovjerov (Stoke City, Anglia), Artem Bondarenko (Sahtar Donyeck), Olekszandr Nazarenko, Vlagyiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir).

A francia válogatott elleni találkozó minden bizonnyal komoly kihívást jelent majd Petrakov legénységének, ugyanakkor az ukrán szurkolók reménykedhetnek abban, hogy a csapat formája és küzdőszelleme elegendő lesz a világbajnoki kvalifikáció szempontjából kulcsfontosságú pontok megszerzéséhez.

Kárpátalja.ma

Fotó: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football