Azerbajdzsán–Ukrajna: a második vb-selejtező sem hozott győzelmet

Ukrajna lejátszotta második mérkőzését szeptember 9-én a 2026-os világbajnokság selejtezőjében Azerbajdzsán ellen, ám a győzelem ezúttal sem jött össze.

Az első félidő eseménytelenül telt: Ukrajna öt lövéséből csak egy talált kaput, míg az azeriek kettőt lőttek, amelyek közül az egyik komoly veszélyt jelentett.

A második félidő viszont jobban indult: a 51. percben Georgij Szudakov talált be, megszerezve Ukrajnának a vezetést. A 68. percben Azerbajdzsán veszélyeztetett, de Trubin védett. A 72. percben büntetőt ítéltek Ukrajnával szemben, miután Zincsenko kezezett a tizenhatoson belül – ezt Mahmudov értékesítette. A hátralévő időben Ukrajna próbálkozott, de újabb gól nem született.

Selejtező, D csoport

Azerbajdzsán – Ukrajna 1:1

Gólszerzők: Mahmudov (72., 11-esből) – Szudakov (51.)

Sárga lapok: Dadasov (42.) – Kaljuzsnyij (57.), Zincsenko (70.)

Korábban már írtunk róla, hogy Ukrajna a selejtező első meccsén 0:2-es vereséget szenvedett Franciaország ellen.

A két meccsen szerzett mindössze egy pont komoly hátrány Ukrajnának. Franciaország hibátlan teljesítménnyel vezeti a csoportot, mögötte Izland áll három ponttal. Ukrajnának sürgősen javítania kell a támadójátékán, ha versenyben akar maradni a pótselejtezőt érő helyekért.

A csoportban Franciaország várhatóan nem engedi ki a kezéből az első helyet, ezért Ukrajnának a második helyért – vagy legalább a pótselejtezőt érő pozícióért – kell harcolnia. A következő találkozók Izland és Azerbajdzsán ellen döntő fontosságúak lesznek: az ezekből a párharcokból szerzett pontok határozzák meg, marad-e esély a továbbjutásra. Ha az ukrán válogatott nem tudja kihasználni a közvetlen riválisok elleni meccseket, a selejtező álma már ősszel veszélybe kerülhet.

Kárpátalja.ma

