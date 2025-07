Bajnokok Ligája: a Fradi örmény, a Dinamo máltai ellenfelet kapott

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) már korábban elkészítette a Bajnokok Ligája selejtezője 2. fordulójának párosítását, és az első fordulós párharcok visszavágóját követően kiderült, hogy a magyar bajnok Ferencvárosi TC ellenfele az örmény Noah lesz. Az ukrán bajnok Dinamo Kijev a máltai Hamrun Spartans ellen harcolhatja ki a továbbjutást.

Előzetesen kedvezőnek mondható sorsolást kapott a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a magyar és az ukrán bajnok is. A Ferencvárosi TC ellenfele a montenegrói Buducsnoszt csapatát búcsúztató örmény Noah lesz. A kaukázusiak a hazai 1–0-s sikerüket követően idegenben 2–2-es döntetlent értek el a Buducsnoszt ellen. A montenegrói találkozó rendkívül paprikás hangulatúnak bizonyult, a hazaiak öt sárga mellett egy piroslapot is begyűjtöttek. A Noah csapatáról érdemes tudni, hogy csupán két örmény játékos volt a kezdőben a visszavágón, emellett négy portugál légiós is pályára lépett, de brazil, francia, horvát és afrikai labdarúgókat is találhatunk az együttes keretében. A Fradi és a Noah párharcának első felvonására jövő kedden Örményországban kerül sor.

A Dinamo Kijev a litván FK Zalgirist kiejtő máltai Hamrun Spartans ellen harcolhatja ki a továbbjutást. A máltaiak a litvániai 2–0-s vereséget követően hazai pályán ugyanilyen eredménnyel nyertek, így jöhetett a hosszabbítás, majd ezt követően a tizenegyesrúgások. Végül a 28. lövés hozta meg a máltaiak továbbjutását. Az első meccsét idegenben játssza a Dinamo is. A selejtező mérkőzéseit július 22-én, illetve 29–30-án játsszák. A kiesők az Európa-liga selejtezőjének harmadik körében folytatják.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ:

FC Noah (örmény)–FERENCVÁROSI TC (magyar)

Lech Poznan (lengyel)–Breidablik (izlandi)

FC Köbenhavn (dán)–Drita (koszovói)

NK Rijeka (horvát)–Ludogorec (bolgár)/Dinamo Minszk (fehérorosz)

RFS (lett)–Malmö (svéd)

Hamrun Spartans (máltai)–DINAMO KIJEV (ukrán)

Pafosz (ciprusi)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Crvena zvezda (szerb)

Shkëndija (északmacedón)–FCSB (román)

Slovan Bratislava (szlovák)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

Shelbourne (ír)/Linfield (északír)–Qarabag (azeri)

KuPS (finn)–Kajrat Almati (kazah)

Brann Bergen (norvég)–Salzburg (osztrák)

Viktoria Plzen (cseh)–Servette (svájci)

Rangers (skót)–Panathinaikosz (görög)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu