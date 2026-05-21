IR-barát túrós pogácsa recept

Bursza Krisztina Receptek

A pogácsa sok családban kihagyhatatlan vendégváró, de a hagyományos változatok általában finomliszttel készülnek. Egy kis módosítással azonban készülhet olyan változat is, amely jobban illeszkedik az inzulinrezisztenciával élők étrendjébe. A teljes kiőrlésű liszt magasabb rosttartalma lassabb felszívódást biztosít, ami segíthet az egyenletesebb vércukorszint fenntartásában.

Ez a túrós pogácsa kívül enyhén ropogós, belül puha marad, ráadásul egyszerű elkészíteni.

Ez a recept ráadásul egyszerűbb a klasszikus pogácsánál: nem kell hajtogatni vagy szaggatni, elég kis golyókat formázni a tésztából.

Összesen 40 jegyzőkönyv
Étkezés Sós étel
Konyha Magyar
Adag 1 tepsi

Alapanyagok
  

  • 400 g túró
  • 200 g vaj
  • 280 g teljes kiőrlésű búzaliszt
  • 120 g finomliszt
  • 1 db tojás
  • 1 tk sütőpor
  • 1,5 tk
  • 2 db tojássárgája a kenéshez
  • reszelt füstölt sajt a tetejére
  • szezámmag a tetejére

Leírás
 

  • A túrót, a puha vajat, a kétféle lisztet, a sütőport és a sót egy nagy tálban összedolgozzuk.
  • Hozzáadjuk a tojást, majd egynemű tésztává gyúrjuk.
  • A masszából diónyi vagy kisebb mandarin méretű golyókat formázunk kézzel.
  • A golyókat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, enyhén lelapítjuk.
  • A tetejüket megkenjük tojássárgájával, megszórjuk reszelt sajttal és szezámmaggal.
  • 180 fokra előmelegített sütőben 25 perc alatt aranybarnára sütjük.

Megjegyzések

Miért lehet IR-barátabb?
Az inzulinrezisztenciával élők étrendjében általában előnyösebbek a magasabb rosttartalmú, lassabban felszívódó szénhidrátok. A teljes kiőrlésű liszt ezért kedvezőbb választás lehet a hagyományos fehér lisztnél. A túró és a tojás fehérjetartalma szintén hozzájárulhat a lassabb felszívódáshoz.
Fontos azonban, hogy az „IR-barát” nem jelent korlátlan fogyaszthatóságot: az adagokra és az egyéni étrendi ajánlásokra továbbra is figyelni kell.
Tipp
Ha még puhább pogácsát szeretnénk, a tésztához 1–2 evőkanál natúr joghurtot is adhatunk.
Jó étvágyat kívánunk!

