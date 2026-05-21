IR-barát túrós pogácsa recept
A pogácsa sok családban kihagyhatatlan vendégváró, de a hagyományos változatok általában finomliszttel készülnek. Egy kis módosítással azonban készülhet olyan változat is, amely jobban illeszkedik az inzulinrezisztenciával élők étrendjébe. A teljes kiőrlésű liszt magasabb rosttartalma lassabb felszívódást biztosít, ami segíthet az egyenletesebb vércukorszint fenntartásában.
Ez a túrós pogácsa kívül enyhén ropogós, belül puha marad, ráadásul egyszerű elkészíteni.
Ez a recept ráadásul egyszerűbb a klasszikus pogácsánál: nem kell hajtogatni vagy szaggatni, elég kis golyókat formázni a tésztából.
Alapanyagok
- 400 g túró
- 200 g vaj
- 280 g teljes kiőrlésű búzaliszt
- 120 g finomliszt
- 1 db tojás
- 1 tk sütőpor
- 1,5 tk só
- 2 db tojássárgája a kenéshez
- reszelt füstölt sajt a tetejére
- szezámmag a tetejére
Leírás
- A túrót, a puha vajat, a kétféle lisztet, a sütőport és a sót egy nagy tálban összedolgozzuk.
- Hozzáadjuk a tojást, majd egynemű tésztává gyúrjuk.
- A masszából diónyi vagy kisebb mandarin méretű golyókat formázunk kézzel.
- A golyókat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, enyhén lelapítjuk.
- A tetejüket megkenjük tojássárgájával, megszórjuk reszelt sajttal és szezámmaggal.
- 180 fokra előmelegített sütőben 25 perc alatt aranybarnára sütjük.
Megjegyzések
Miért lehet IR-barátabb? Az inzulinrezisztenciával élők étrendjében általában előnyösebbek a magasabb rosttartalmú, lassabban felszívódó szénhidrátok. A teljes kiőrlésű liszt ezért kedvezőbb választás lehet a hagyományos fehér lisztnél. A túró és a tojás fehérjetartalma szintén hozzájárulhat a lassabb felszívódáshoz. Fontos azonban, hogy az „IR-barát” nem jelent korlátlan fogyaszthatóságot: az adagokra és az egyéni étrendi ajánlásokra továbbra is figyelni kell. Tipp Ha még puhább pogácsát szeretnénk, a tésztához 1–2 evőkanál natúr joghurtot is adhatunk. Jó étvágyat kívánunk!
