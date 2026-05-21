IR-barát túrós pogácsa recept

A pogácsa sok családban kihagyhatatlan vendégváró, de a hagyományos változatok általában finomliszttel készülnek. Egy kis módosítással azonban készülhet olyan változat is, amely jobban illeszkedik az inzulinrezisztenciával élők étrendjébe. A teljes kiőrlésű liszt magasabb rosttartalma lassabb felszívódást biztosít, ami segíthet az egyenletesebb vércukorszint fenntartásában.

Ez a túrós pogácsa kívül enyhén ropogós, belül puha marad, ráadásul egyszerű elkészíteni.

Ez a recept ráadásul egyszerűbb a klasszikus pogácsánál: nem kell hajtogatni vagy szaggatni, elég kis golyókat formázni a tésztából.

Recept nyomtatása Összesen 40 jegyzőkönyv perc Étkezés Sós étel Konyha Magyar Adag 1 tepsi Alapanyagok 400 g túró

200 g vaj

280 g teljes kiőrlésű búzaliszt

120 g finomliszt

1 db tojás

1 tk sütőpor

1,5 tk só

2 db tojássárgája a kenéshez

reszelt füstölt sajt a tetejére

szezámmag a tetejére Leírás A túrót, a puha vajat, a kétféle lisztet, a sütőport és a sót egy nagy tálban összedolgozzuk.

Hozzáadjuk a tojást, majd egynemű tésztává gyúrjuk.

A masszából diónyi vagy kisebb mandarin méretű golyókat formázunk kézzel.

A golyókat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, enyhén lelapítjuk.

A tetejüket megkenjük tojássárgájával, megszórjuk reszelt sajttal és szezámmaggal.

180 fokra előmelegített sütőben 25 perc alatt aranybarnára sütjük. Megjegyzések Miért lehet IR-barátabb? Az inzulinrezisztenciával élők étrendjében általában előnyösebbek a magasabb rosttartalmú, lassabban felszívódó szénhidrátok. A teljes kiőrlésű liszt ezért kedvezőbb választás lehet a hagyományos fehér lisztnél. A túró és a tojás fehérjetartalma szintén hozzájárulhat a lassabb felszívódáshoz. Fontos azonban, hogy az „IR-barát” nem jelent korlátlan fogyaszthatóságot: az adagokra és az egyéni étrendi ajánlásokra továbbra is figyelni kell. Tipp Ha még puhább pogácsát szeretnénk, a tésztához 1–2 evőkanál natúr joghurtot is adhatunk. Jó étvágyat kívánunk!

