Bajnokok Ligája – A keddi program

Kedden kilenc mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

A játéknapból kiemelkedik a címvédő Paris Saint-Germain és a legnagyobb favoritok közé sorolt FC Barcelona párizsi összecsapása, két fordulót követően előbbi az első, utóbbi a második helyen áll a tabellán.

A magyar vonatkozású csapatok közül a Villarreal liverpooli vendégszereplése érdemel külön figyelmet. A spanyoloknál visszafoglalta a helyét a kapuban Gulácsi Péter, míg az angoloknál általában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is stabil tagja a kezdőcsapatnak, de előbbit a hétvégi bajnokin sérülése miatt már az első félidő közepén le kellett cserélni, így játéka kérdéses.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

kedd:

Fenerbahce (török)-Slavia Praha (cseh) 18.45

Szabah (azeri)-Borussia Dortmund (német) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – FC Barcelona (spanyol) 21.00

Liverpool (angol)-Villarreal (spanyol) 21.00

Manchester City (angol)-AEK Athén (görög) 21.00

AS Roma (olasz)-Slovan Bratislava (szlovák) 21.00

FC Porto (portugál)-PSV Eindhoven (holland) 21.00

SSC Napoli (olasz)-Bodö/Glimt (norvég) 21.00

VfB Stuttgart (német)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Forrás: MTI

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