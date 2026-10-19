Bajnokok Ligája – A keddi program
Kedden kilenc mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.
A játéknapból kiemelkedik a címvédő Paris Saint-Germain és a legnagyobb favoritok közé sorolt FC Barcelona párizsi összecsapása, két fordulót követően előbbi az első, utóbbi a második helyen áll a tabellán.
A magyar vonatkozású csapatok közül a Villarreal liverpooli vendégszereplése érdemel külön figyelmet. A spanyoloknál visszafoglalta a helyét a kapuban Gulácsi Péter, míg az angoloknál általában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is stabil tagja a kezdőcsapatnak, de előbbit a hétvégi bajnokin sérülése miatt már az első félidő közepén le kellett cserélni, így játéka kérdéses.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:
kedd:
Fenerbahce (török)-Slavia Praha (cseh) 18.45
Szabah (azeri)-Borussia Dortmund (német) 18.45
Paris Saint-Germain (francia) – FC Barcelona (spanyol) 21.00
Liverpool (angol)-Villarreal (spanyol) 21.00
Manchester City (angol)-AEK Athén (görög) 21.00
AS Roma (olasz)-Slovan Bratislava (szlovák) 21.00
FC Porto (portugál)-PSV Eindhoven (holland) 21.00
SSC Napoli (olasz)-Bodö/Glimt (norvég) 21.00
VfB Stuttgart (német)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00
Forrás: MTI