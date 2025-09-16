Bajnokok Ligája: a Liverpool folytathatja jó sorozatát az Atlético ellen

Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal a keretében várja a Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulóját, amelyben a legutóbb kétszer legyőzött Atlético Madriddal játszik.

Ráadásul mindkét összecsapást a BL-ben rendezték, négy évvel korábban idegenben 3-2-re, hazai pályán pedig 2-0-ra nyert az akkor még csoportkörnek nevezett alapszakaszban a liverpooli csapat. Nem mellékesen a húszszoros angol bajnok az elmúlt négy BL-mérkőzését megnyerte spanyol együttesekkel szemben: az Atlético elleni két összecsapás mellett az előző kiírásban a Real Madridot 2-0-ra, míg a Gironát 1-0-ra győzte le.

További önbizalmat adhat Arne Slot vezetőedző együttesének, hogy pályaválasztóként a legutóbbi tizennégy nemzetközi kupamérkőzése közül tizenháromszor legalább két gólt szerzett.

A Premier League-ben négy forduló után a Liverpool az egyetlen százszázalékos csapat, vasárnap a Burnley otthonában Mohamed Szalah 95. percben büntetőjével őrizte meg makulátlan mérlegét. Az egyiptomi csatár a BL-ben sem tétlenkedett a közelmúltban, a legutóbbi húsz mérkőzésén 18-szor volt eredményes.

A Liverpool Bajnokok Ligája-keretében Pécsi Ármin nem szerepel, ellenben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos igen. Utóbbi labdarúgó, ha pályára lép, első BL-mérkőzésén szerepelhet. Korábban a Konferencia-liga volt számára a legmagasabb szint az európai kupasorozatokban, még a 2022/23-as idényben a selejtezőből induló és az elődöntőig menetelő holland AZ Alkmaar légiósaként játszott 17 mérkőzésen.

Szoboszlai tapasztaltabb ezen a téren, mivel 2018 óta a Salzburg, az RB Leipzig vagy a Liverpool tagjaként minden évben pályára lépett az Európa-ligában vagy a Bajnokok Ligájában.

Az Atlético nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, Diego Simeone vezetőedző együttese a legutóbbi 16 BL-mérkőzése közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét.

A mezőny másik, magyar labdarúgót foglalkoztató csapata a Galatasaray. A török együttes – Sallai Rolanddal a keretében – az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára csütörtökön. A statisztika nem neki kedvez, mert a legutóbbi kilenc idegenbeli európai kupamérkőzésén nem nyert, s csupán három döntetlennel szerzett pontokat.

A 25-szörös török bajnok öt forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezeti hazája bajnokságát, és a 28 éves magyar válogatott csatár mind az öt bajnokin a kezdőcsapat tagja volt. Némileg rontja a vendégek esélyeit, hogy a Frankfurt az utóbbi tizenhárom hazai európai kupamérkőzése közül csak kettőt veszített el.

A címvédő Paris Saint-Germain az Atalantát látja vendégül, míg az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur a Villarrealt fogadja.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:

kedd:

PSV Eindhoven (holland) – Union Saint-Gilloise (belga) 18.45

Athletic Bilbao (spanyol)-Arsenal (angol) 18.45

Real Madrid (spanyol)-Olympique Marseille (francia) 21.00

Benfica (portugál)-Qarabag (azeri) 21.00

Juventus (olasz)-Borussia Dortmund (német) 21.00

Tottenham Hotspur (angol)-Villarreal (spanyol) 21.00

szerda:

Olimpiakosz (görög)-Pafosz (ciprusi) 18.45

Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – Atalanta (olasz) 21.00

Bayern München (német)-Chelsea (angol) 21.00

Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Ajax Amsterdam (holland)-Internazionale (olasz) 21.00

csütörtök:

Club Brugge (belga)-AS Monaco (francia) 18.45

FC Köbenhavn (dán)-Bayer Leverkusen (német) 18.45

Manchester City (angol)-SSC Napoli (olasz) 21.00

Eintracht Frankfurt (német)-Galatasaray (török) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)-Kairat Almati (kazah) 21.00

Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 21.00

Forrás: MTI

Fotó: Liverpool FC