Bajnokok Ligája – A szerdai program

Szerdán kilenc mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray Franciaországba utazik és a főtáblás szereplését szintén két vereséggel kezdő Lille otthonában lép pályára.

Willi Orbán együttese, az RB Leipzig egy győzelemnél és egy vereségnél tart, szerdán pedig az eddig százszázalékos Real Madrid vendége lesz.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

szerda:

Lille (francia)-Galatasaray (török) 18.45

Como (olasz)-Manchester United (angol) 18.45

Bayern München (német)-Arsenal (angol) 21.00

Real Madrid (spanyol)-RB Leipzig (német) 21.00

Internazionale (olasz)-Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)-LASK (osztrák) 21.00

Aston Villa (angol)-Viking Stavanger (norvég) 21.00

Club Brugge (belga)-Lens (francia) 21.00

Real Betis (spanyol)-Feyenoord (holland) 21.00

Az állás:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Paris Saint-Germain 2 2 0 0 10- 3 6

2. FC Barcelona 2 2 0 0 9- 2 6

3. Aston Villa 2 2 0 0 9- 2 6

4. VfB Stuttgart 2 2 0 0 6- 1 6

5. Liverpool 2 2 0 0 8- 4 6

6. Sporting Lisboa 2 2 0 0 5- 1 6

7. Arsenal 2 2 0 0 4- 0 6

8. Real Madrid 2 2 0 0 6- 4 6

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9. Real Betis 2 2 0 0 6- 4 6

10. Bayern München 2 1 1 0 8- 3 4

11. Sahtar Donyeck 2 1 1 0 4- 2 4

12. Como 2 1 0 1 6- 4 3

13. Manchester United 2 1 0 1 4- 2 3

14. Villarreal 2 1 0 1 5- 4 3

15. Atlético Madrid 2 1 0 1 3- 2 3

16. Club Brugge 2 1 0 1 6- 6 3

17. Manchester City 2 1 0 1 4- 4 3

18. Borussia Dortmund 2 1 0 1 3- 3 3

19. Lens 2 1 0 1 3- 4 3

20. AEK Athén 2 1 0 1 2- 3 3

21. RB Leipzig 2 1 0 1 2- 4 3

22. Szabah Baku 2 1 0 1 2- 4 3

23. Feyenoord 2 1 0 1 4- 7 3

24. Bodö/Glimt 2 1 0 1 1- 5 3

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25. AS Roma 2 0 1 1 4- 5 1

26. PSV Eindhoven 2 0 1 1 1- 2 1

27. Viking Stavanger 2 0 1 1 4- 6 1

28. Fenerbahce 2 0 1 1 1- 7 1

29. Internazionale 2 0 0 2 4- 6 0

30. FC Porto 2 0 0 2 2- 5 0

31. Slavia Praha 2 0 0 2 2- 5 0

32. SSC Napoli 2 0 0 2 1- 4 0

33. LASK 2 0 0 2 3- 7 0

34. Lille 2 0 0 2 2- 6 0

35. Galatasaray 2 0 0 2 2- 7 0

36. Slovan Bratislava 2 0 0 2 1- 9 0

1-8.: nyolcaddöntő

9-24.: rájátszás a 16 közé kerülésért

25-36.: kiesés

Forrás: MTI

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