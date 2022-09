Bajnokok Ligája: döntetlennel folytatta a Sahtar

A Bajnokok Ligája csoportkörének F csoportjában 1:1-es döntetlent játszott Varsóban az ukrán Sahtar Donyeck a skót Celtic gárdájával. A négyes másik mérkőzésén a spanyol Real Madrid 2:0-ra legyőzte odahaza a kezdőcsapatában három magyarral felálló német RB Leipziget.

Az első fordulóban a Real Madridtól 3:0-s vereséget szenvedő Celtic kezdte jobban a hatalmas meglepetésre a Leipziget 4:1-re verő Sahtar elleni mérkőzést. Hatate Reo jó elfutás utáni lapos centerezése a menteni igyekvő Artem Bondarenkóról a kapuba gurult a találkozó 10. percében (0:1). A „hazaiak” az első félóra végéhez közeledve egy szép kontra végén, Mihajlo Mudrik révén egyenlíteni tudtak, s a szünetig még egy lesgólt is fel tudtak mutatni (1:1). A fordulás után a Celtic magasabb sebességfokozatra kapcsolt, ám hiába lőtt fordulás után tízszer is kapura, Anatolij Trubin kapusnak csak egyszer kellett védenie – az eredmény már nem változott a második félidőben, a skótok tehát megszerezték első pontjukat a mostani sorozatban. A Sahtarnál a Ferencvárostól igazolt Olekszandr Zubkov kezdőként a 61. percig volt a pályán, míg a Fehérvártól megszerzett Ivan Petrjak ekkor lépett pályára csereként.

A Lipcse mindhárom magyar játékosa kezdett a Real Madrid otthonában. Az első félidőben Gulácsi Péternek nem sok dolga volt, a spanyolok konkrétan nem is találták el a kapu felületét. Willi Orbán remekül semlegesítette a sérült Karim Benzemát helyettesítő Rodrygót, bár nem volt nehéz dolga a formán kívül játszó brazillal. Szoboszlai Dominik pedig hatalmas mezőnymunkát végzett. Helyzetet nem tudott teremteni, nem úgy a néha kissé visszavontan játszó Timo Werner, aki középről vagy szélről többször is parádésan passzolt Christopher Nkunku elé, a szélső azonban egyszer sem tudott túljárni Thibaut Courtois eszén. Emil Forsberg és Luka Modric is veszélyeztette egy-egy 16-os környéki lövéssel az ellen kapuját, de nem kellett közbeavatkoznia Courtois-nak, illetve Gulácsinak. A második félidőben a 100. BL-győzelmére hajtó Carlo Ancelotti a pályára küldte Marco Asensiót. A hajrá felé közeledve Gulácsi kivédte Vinícius Júnior közeli lövését, a másik oldalon a bevetődő Asensio mentett David Raum 13 méteres próbálkozásakor. A mérkőzés a hajrában dőlt el, amikor Vinícius Júnior beadásából Federico Valverde védhetetlenül lőtt a jobb alsó sarokba 13 méterről (1:0). A ráadásban a csereként beálló Toni Kroos okos passzából Marco Asensio még nagyobb gólt szerzett: döntött a jobb helyzetkihasználás és a jobb játékoskeret (2:0).

A Real Madrid ezzel hibátlanul vezeti csoportját, két ponttal megelőzve a Sahtart. A Celtic és a Lipcse egyelőre a csoport végén kullog. A következő fordulóban a Sahtar a címvédő Real Madridhoz látogat, a Lipcse pedig a Celticet látja vendégül.

Bajnokok Ligája, 2. forduló:

Plzen – Internazionale 0:2

Sporting Lisboa – Tottenham Hotspur 2:0

Bayern München – FC Barcelona 2:0

FC Porto – Club Brugge 0:4

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid 2:0

FC Liverpool – Ajax Amszterdam 2:1

Olimpique Marseille – Eintracht Frankfurt 0:1

AC Milan – Dinamo Zagreb 3:1

Sahtar Donyeck – Celtic Glasgow 1:1

Chelsea London – RB Salzburg 1:1

FC Köbenhavn – Sevilla CF 0:0

Glasgow Rangers – Napoli 0:3

Juventus Torino – Benfica 1:2

Maccabi Haifa – Paris SG 1:3

Manchester City – Borussia Dortmund 2:1

Real Madrid – RB Leipzig 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: AFP