BL: nyert és továbbjutott a Fradi, kiesett a Dinamo Kijev

A magyar bajnok Ferencvárosi TC három góllal legyőzte hazai pályán a bolgár Ludogorec csapatát a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel bejutott a rájátszásba, ahol az azeri Karabah lesz a zöld-fehérek ellenfele. Az ukrán bajnok Dinamo Kijev a „hazai” betlit követően idegenben is alulmaradt a ciprusi Pafos ellen, így kettős vereséggel búcsúztak a BL-től. A kijeviek az Európa-ligában folytathatják, ahol a Maccabi Tel-Aviv–Hamrun Spartans párharcának győztesével küzdhetnek meg a főtábláért.

Ludogorec-góllal kezdődött a budapesti visszavágó, de a hatodik percben Csocsev fejesénél a VAR-vizsgálatot követően a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A következő néhány percben is a vendégek futballoztak veszélyesebben, a Ferencváros a 21. percben jutott el először a bolgárok kapujáig. A 28. percben egy beadás után Csocsev fejelhetett közelről, Dibusz azonban hárított. A 38. percben az FTC szerezte meg a vezetést: Ötvös Bence bal oldali beadását követően Varga Barnabás fejelte a labdát a kapuba. A fordulás után Makreckis eldönthette volna a továbbjutást, amikor az 52. percben egyedül állt a kapussal szemben, de hat méterről a jobb kapufa mellé gurított. A Ferencváros átvette a játék irányítását, a játékrész felénél Ötvös Bence távoli lövése után a labda a lécről vágódott az alapvonal mögé, a másik oldalon pedig Anton Nedjalkov lövésénél Dibusz ütötte ki a léc alá tartó labdát.

A továbbjutás a 79. percben dőlt el, amikor a csereként beállt Gruber Zsombor szerzett labdát, a bal szélen megtartotta, majd az alapvonal közeléből középre passzolt, érkezett Varga Barnabás, és a kapu közepébe gurított. A végeredményt Szalai Gábor 86. percben szerzett fejesgólja állította be. A zöld-fehérek négy év után jutottak el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el őket a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. A Fradi 2019-től folyamatosan főtáblás, idén is legrosszabb esetben az Európa-ligában folytathatják. A rájátszásban az azeri FC Karabah ellen játszik Robbie Keane vezetőedző együttese.

Az már biztos, hogy nem lesz ukrán együttes a BL-főtábláján, mivel a ciprusi Pafosz kapott gól nélkül jutott túl a Dinamo Kijeven: az első meccsen aratott 1–0-s győzelem után a visszavágót 2–0-ra nyerték meg. Az ukránok az Európa-ligában az izraeli Maccabi Tel-Aviv és a BL-selejtező második körében 6–0-s összesítéssel épp a Dinamo ellen kieső máltai Hamrun Saprtans párharcának győztesével meccselhetnek. Az izraeliek az első mérkőzésen egy góllal nyertek Máltán, tehát valószínűleg ők lehetnek majd a kijeviek ellenfelei.

A nap egyetlen hosszabbításba, majd tizenegyesekbe torkolló párharcát a meccset 1–0-ra elvesztő Kajrat Almati nyerte a Slovan Bratislava ellen. A szlovák együttes a svájci Young Boys ellen folytathatja az El-rájátszásban, míg a kazahok a skót Celtic csapatával kerültek össze a BL-ben.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) 3–0

Pafosz (ciprusi)–Dinamo Kijev 2–0

Qarabag (azeri)–Shkëndija (északmacedón) 5–1

FC Köbenhavn (dán)–Malmö (svéd) 5–0

Fenerbahce (török)–Feyenoord (holland) 5–2

Plzen (cseh)–Rangers (skót) 2–1

FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák) 3–2

Slovan Bratislava (szlovák)–Kajrat Almati (kazah) 1–0, t. u.: 3–4

Crvena Zvezda (szerb)–Lech Poznan (lengyel) 1–1

Benfica (portugál)–Nice (francia) 2–0

Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma