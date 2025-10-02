Bajnokok Ligája – Kikapott, de klubrekordot döntött a Barcelona

Az FC Barcelona házigazdaként 2-1-re kikapott a címvédő Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, szerdán.

Ferran Torres találatával a katalánok szereztek vezetést, de Mayulu még a szünet előtt egyenlített. A párizsiak győztes gólját Goncalo Ramos szerezte a 90. percben. A Barcelonának ez volt sorozatban a 45. tétmérkőzése, amelyen legalább egy gólt szerzett. Ezeken a találkozókon összesen 127 találatnál jár, és megdöntötte a klubrekordot, amit eddig az 1942 novembere és 1944 februárja közötti 44 mérkőzés jelentett.

A PSG mellett a Villarreal és a Monaco is az utolsó percekben lőtt góllal szerzett pontot. Mindkét csapat hazai pályán játszott 2-2-es döntetlent, előbbi a Juventus, utóbbi a Manchester City ellen.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

FC Barcelona (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (1-1)

gólszerzők: F. Torres (19.), illetve Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)

Arsenal (angol)-Olimpiakosz (görög) 2-0 (1-0)

g.: Martinelli (12.), Saka (92.)

Bayer Leverkusen (német)-PSV Eindhoven (holland) 1-1 (0-0)

g.: Kofane (65.), illetve Saibari (72.)

Villarreal (spanyol)-Juventus (olasz) 2-2 (1-0)

g.: Mikautadze (18.), Renato Veiga (90.), illetve Gatti (49.), F. Conceicao (56.)

SSC Napoli (olasz)-Sporting CP (portugál) 2-1 (1-0)

g.: Höjlund (36., 79.), illetve Suárez (62. – tizenegyesből)

AS Monaco (francia)-Manchester City (angol) 2-2 (1-2)

g.: Teze (18.), Dier (90. – tizenegyesből), illetve Haaland (15., 44.)

Borussia Dortmund (német)-Athletic Bilbao (spanyol) 4-1 (1-0)

g.: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), Guirassy (82.), Brandt (91.), illetve Guruzeta (61.)

korábban:

Royale Union Saint-Gilloise (belga) – Newcastle United (angol) 0-4 (0-2)

g.: Woltemade (17.), Gordon (43., 64.), Barnes (80.)

Qarabag FK (azeri)-FC Köbenhavn (dán) 2-0 (1-0)

g.: Zoubir (28.), Addai (83.)

