Bajnokok Ligája – Ötmeccses győzelmi sorozatnál tart a Bayern a PSG ellen

A Bayern München a legutóbbi öt mérkőzést megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain ellen, kedden, az elődöntő első mérkőzésén idegenben lép pályára a bajor együttes.

Novemberben, az idei kupasorozat alapszakaszában Luis Díaz duplájával a Bayern az első félidőben két góllal vezetett, s bár közvetlenül a szünet előtt a játékvezető kiállította a kolumbiai támadót, az emberelőnybe került házigazda és egyben címvédő PSG csak egy gólt tudott csökkenteni hátrányából. Ezzel a 2-1-es sikerrel lett meg az ötmérkőzéses győzelmi széria a BL-ben, amellyel szemben a francia bajnok csak a tavalyi júliusi, klubvilágbajnoki negyeddöntőben elért 2-0-s győzelemnek örülhetett.

Az időközben a 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző müncheniek a nyolc alapszakasz-mérkőzésükből hetet megnyertek, csak az Arsenal vendégeként kaptak ki, s a londoni rivális mögött a második helyen jutottak tovább a nyolcaddöntőbe.

Vincent Kompany vezetőedző együttesének erejét jelzi, hogy a tizenhat között az Atalantát, majd a negyeddöntőben a rekord BEK/BL-bajnok Real Madridot is kettős győzelemmel ejtette ki, előbbi ellen tíz, utóbbi esetében hat gólt szerezve. A hatgólos Luis Díaz mellett a bajorok bízhatnak Harry Kane elképesztő teljesítményében is, mivel a 32 éves angol csatár 12-szer volt eredményes az idei kupasorozatban, így Kylian Mbappé mögött második a góllövőlistán.

Egyébként pedig a teljes idényt tekintve hatvan találatnál jár, beleértve a BL mellett az angol válogatottban (8), a Bundesligában (33) és a Német Kupában (7) elért találatait is. Hétvégén a Bayern szakmai stábja hazája bajnokságában megpróbálta nélkülözni Kane-t, miként Jamal Musialát és a francia Michael Olise-t is, de a középmezőnyhöz tartozó Mainz az első félidő végén 3-0-ra vezetett. Ezért mégis pályára lépett a három meghatározó játékos és valamennyien góllal járultak hozzá a Bayern 4-3-as fordításához.

Eleinte a címvédő Paris Saint-Germain is remekül teljesített az idei Bajnokok Ligája-alapszakaszban, mivel három győzelemmel kezdett, majd a Bayerntől elszenvedett vereség után a Tottenham sem jelentett számára akadályt. Utolsó három összecsapásán azonban csupán két döntetlennel szerzett pontokat, ezért csak a 11. helyen végzett az alapszakaszban, így a nyolcaddöntő eléréséhez egy plusz párharcra is szüksége volt.

A visszaesés azonban átmenetinek bizonyult, mivel a kieséses szakaszban a Monacót, majd a nyolcaddöntőben a Chelsea-t, a negyeddöntőben pedig a Liverpoolt is kettős sikerrel ejtette ki, utóbbitól gólt sem kapott. A francia bajnokságban első helyen áll, előnye hat pont az üldöző Lens előtt, s mindkét klub négy mérkőzést játszik még a szezonban. Helyezéséből és pontszámából adódóan biztossá vált, hogy a következő idényben is a Bajnokok Ligája főtábláján kapcsolódik be a sorozatba. Egyébiránt a PSG – első francia klubként – sorozatban harmadszor játszhat elődöntőt, illetve egy siker választja el a századik BL-győzelemtől, amelyre szintén nem volt még példa francia csapat esetében. Ha a kedden 21 órakor kezdődő összecsapáson Marquinhos is pályára lép, a 31 éves védő beállítja honfitársa, Roberto Carlos 120 BL-szerepléses brazil rekordját.

A kupasorozat másik elődöntőjében, szerdán Atlético Madrid-Arsenal párharcot rendeznek.

A BL döntőjét május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

Forrás: MTI