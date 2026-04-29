Bajnokok Ligája – Rekordok meccse Párizsban

A Bajnokok Ligája történetének egyik legemlékezetesebb mérkőzését játszotta kedden a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel, az elődöntő első felvonásán a párizsiak 5-4-re nyertek, megszerezve ezzel 100. sikerüket a sorozatban. A találkozón több rekordot is átírtak a csapatok.

Az európai szövetség összesítése szerint a BL történetének a keddi volt az első olyan elődöntős összecsapása, amelyen kilenc gól esett, az eddig csúcs hét volt. Ez négyszer fordult elő, legutóbb az előző szezonban, amikor az Internazionale 4-3-ra nyert a Barcelona ellen. A teljes idényt tekintve csak egy találkozón esett még kilenc gól, amikor a Barcelona 7-2-re verte a Newcastle-t a nyolcaddöntő visszavágóján.

Egy találat hiányzott ahhoz, hogy ez legyen a valaha volt leggólgazdagabb egyenes kieséses meccs a BL történetében, a rekordot éppen a Bayern tartja, amely 8-2-re ütötte ki a Barcelonát a negyeddöntőben.

A párizsi volt a BL történetének első elődöntős meccse, amelyen öt gól esett a szünetig.

A PSG ebben az idényben már a negyedik BL-meccsén ért el legalább öt gólt, erre eddig egyetlen csapat sem volt képes.

A Bayern több mint 30 év után kapott újra öt gólt egy európai kupameccsen, a BL 1995-ös elődöntőjében az Ajaxtól szenvedett 5-2-es vereséget.

A két csapatnak a visszavágón négy gólt kellene szereznie ahhoz, hogy ez legyen a valaha volt leggólgazdagabb párharc a BL egyenes kieséses szakaszában.

Az egy szezonban szerzett gólok tekintetében a Barcelona vezeti az örökrangsort 45 találattal az 1999/2000-es szezonból, ehhez most a PSG (43) és a Bayern (42) is közel került.

A PSG első francia csapatként a 100. győzelmét aratta a Bajnokok Ligájában.

Forrás: MTI