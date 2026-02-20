Bajnokok Ligája – Száz nap múlva lesz a döntő a Puskás Arénában

Száz nap van hátra a labdarúgó Bajnokok Ligája idei döntőjéig, amelyet a sorozat történetében először Budapesten rendeznek meg, ennek kapcsán négynapos fesztivált tartanak a magyar fővárosban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint május 28. és 31. között a Hősök Terén rendezik meg a Bajnokok Fesztiválját, amelyre

a szurkolókat és az érdeklődőket interaktív programokkal, kispályás futballal, koncertekkel és DJ-kel várják a szervezők. A belépés díjtalan lesz. A rendezvény alighanem legvonzóbb attrakciója a BL-trófea lesz, amely a döntő délutánját leszámítva mindennap látható lesz a fesztiválon.

A tavalyi BL-finálé után idén is megrendezik az Ultimate Champions Legends Tournament elnevezésű focitornát, amelyen neves magyar játékosok, illetve a legrangosabb európai kupasorozat történetének kiemelkedő és világszerte ismert futballistái lépnek pályára. Az eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont május 29-én, a jegyek már megvásárolhatók.

A Bajnokok Ligája döntője május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Forrás: hirado.hu