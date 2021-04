Továbbra is megállíthatatlan az Ungvári FC

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában a Kijev megyei FK Csajka látogatott a kárpátaljai megyeszékhelyre. Az Ungvári FC tovább folytatta menetelését a feljutás felé, Volodimir Vaszjutik csapata ezúttal 3:0-ra kiütötte ellenfelét, és bebiztosította első helyét a tabellán.

A forduló előtt a tabella hatodik helyén álló Sirályok elég szárnyszegetten futballoztak az Ungvári FC vendégeként. Az Avangard Stadionban rendezett találkozón, bár már nézők előtt rendezték, a lelátók nem roskadoztak a szurkolóktól, sőt az aréna egyenesen kongott az ürességtől. A hazai csapat rögtön az első támadást követően megszerezte a vezetést: az 1. percben Pavlo Tiscsuk passza után Vadim Ferencik volt eredményes (1:0). Az ungvári együttes az elejétől kezdve uralta a játékteret, és kezébe vette az irányítást. Ennek a 21. percben meg is lett az eredménye, amikor Sztefan Fedak pontos passzát követően a remek formában játszó 37 éves csapatkapitány, Pukánics Adrián is betalált (2:0). A nagyszőlősi ex-válogatott futballista ezzel megszerezte idénybeli tizenegyedik találatát, és vezeti a harmadosztály A csoportjának góllövőlistáját. Az első játékrész vége előtt hat perccel már háromgólos volt a listavezető előnye, miután Viktor Rjasko szabadrúgásból volt eredményes (3:0). A második félidőben nem sokat változott a játék képe, és Volodimir Vaszjutik együttese továbbra is kézben tartotta az irányítást. Az eredmény már nem változott, így 3:0-s győzelmet aratott a magabiztosan és higgadtan futballozó Ungvári FC.

A tabella élén továbbra is a kárpátaljai csapat áll 38 pontjával, 3 ponttal megelőzve a Kárpáti Lviv otthonában 3:1-re diadalmaskodó Kárpáti Halicsot. A harmadik helyen a két meccsel kevesebbet játszó 34 pontos Pogyillja Hmelnickij, a negyediken pedig a 33 pontot gyűjtő Dinaz Visgorod áll. A 17. forduló záró meccsén a Dinaz a Pogyillját fogadja. A 18. fordulóban az Ungvári FC a nyolcadik helyezett Nyiva Vinnicja otthonába látogat, ahol Pukánicsék tovább növelhetik pontjaik számát. A B csoportot fölényesen vezető Metal Harkiv 4:0-s győzelmet aratott a Peremoha Dnyipro otthonában, míg az üldözők közül a Metalurg Zaporizzsja 1:1-es döntetlent ért el a Tavrija Szimferopol Herszon megyei otthonában.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 17. forduló:

Ungvári FC–Csajka Petropavlivszk-Borscsahivka 3:0

Bukovina Csernyivci–Nyiva Vinnicja 1:0

Tavrija Szimferopol–Metalurg Zaporizzsja 1:1

Peremoha Dnyipro–Metal Harkiv 0:4

Kárpáti Lviv–Kárpáti Halics 1:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma