La Liga: a Barcelona három góllal verte a Getafét
A címvédő FC Barcelona házigazdaként 3-0-ra nyert a Getafe ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.
Ferran Torres két góllal, Daniel Olmo két gólpasszal járult hozzá a katalánok sikeréhez.
La Liga, 5. forduló:
FC Barcelona-Getafe 3-0 (2-0)
Real Mallorca-Atlético Madrid 1-1 (0-0)
Rayo Vallecano-Celta Vigo 1-1 (0-0)
Elche-Real Oviedo 1-0 (1-0)
szombaton játszották:
Alavés-Sevilla 1-2 (1-1)
Villarreal-Osasuna 2-1 (0-1)
Valencia-Athletic Bilbao 2-0 (0-0)
Girona-Levante 0-4 (0-1)
Real Madrid-Espanyol 2-0 (1-0)
pénteken játszották:
Real Betis-Real Sociedad 3-1 (1-1)
A tabella:
1. Real Madrid 5 10- 2 15 pont
2. FC Barcelona 5 16- 3 13
3. Villarreal 5 10- 4 10
4. Espanyol 5 8- 7 10
5. Elche 5 7- 4 9
6. Real Betis 6 9- 7 9
7. Athletic Bilbao 5 6- 6 9
8. Getafe 5 6- 7 9
9. Sevilla 5 9- 8 7
10. Alavés 5 5- 5 7
11. Valencia 5 6- 8 7
12. Atlético Madrid 5 6- 5 6
13. Osasuna 5 4- 4 6
14. Rayo Vallecano 5 5- 6 5
15. Celta Vigo 6 5- 7 5
16. Levante 5 9- 9 4
17. Real Oviedo 5 1- 8 3
18. Real Sociedad 5 5- 9 2
19. Real Mallorca 5 5-10 2
20. Girona 5 2-15 1
Fotó: Getty Images
MTI