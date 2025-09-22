La Liga: a Barcelona három góllal verte a Getafét

A címvédő FC Barcelona házigazdaként 3-0-ra nyert a Getafe ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Ferran Torres két góllal, Daniel Olmo két gólpasszal járult hozzá a katalánok sikeréhez.

La Liga, 5. forduló:

FC Barcelona-Getafe 3-0 (2-0)

Real Mallorca-Atlético Madrid 1-1 (0-0)

Rayo Vallecano-Celta Vigo 1-1 (0-0)

Elche-Real Oviedo 1-0 (1-0)

szombaton játszották:

Alavés-Sevilla 1-2 (1-1)

Villarreal-Osasuna 2-1 (0-1)

Valencia-Athletic Bilbao 2-0 (0-0)

Girona-Levante 0-4 (0-1)

Real Madrid-Espanyol 2-0 (1-0)

pénteken játszották:

Real Betis-Real Sociedad 3-1 (1-1)

A tabella:

1. Real Madrid 5 10- 2 15 pont

2. FC Barcelona 5 16- 3 13

3. Villarreal 5 10- 4 10

4. Espanyol 5 8- 7 10

5. Elche 5 7- 4 9

6. Real Betis 6 9- 7 9

7. Athletic Bilbao 5 6- 6 9

8. Getafe 5 6- 7 9

9. Sevilla 5 9- 8 7

10. Alavés 5 5- 5 7

11. Valencia 5 6- 8 7

12. Atlético Madrid 5 6- 5 6

13. Osasuna 5 4- 4 6

14. Rayo Vallecano 5 5- 6 5

15. Celta Vigo 6 5- 7 5

16. Levante 5 9- 9 4

17. Real Oviedo 5 1- 8 3

18. Real Sociedad 5 5- 9 2

19. Real Mallorca 5 5-10 2

20. Girona 5 2-15 1

Fotó: Getty Images

MTI