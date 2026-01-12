Spanyol Szuperkupa: a Barcelona nyerte a trófeát

Az FC Barcelona nyerte a spanyol labdarúgó Szuperkupát, miután vasárnap a dzsiddai fináléban 3-2-re legyőzte az ősi rivális Real Madridot.

A Szuperkupa 19. El Clásicójának első félidejében a katalánok voltak veszélyesebbek és Raphinha góljával a 36. percben vezetést is szereztek, majd úgy tűnt, 1-0-ás előnnyel vonulhatnak az öltözőbe.

A játékrész ráadásában azonban potyogtak a gólok, előbb a hosszabbítás második percében Vinicius Jr. egyenlített, két perccel később Robert Lewandowski ismét a Barcát juttatta előnyhöz, majd újabb két perc múlva Gonzalo Garcia újra kiegyenlített.

A második félidőben ugyancsak a Barcelona játszott fölényben, Raphinha pedig a 73. percben ismét betalált, a 3-2-es előnyt pedig a lefújásig megőrizte Hansi Flick együttese.

A Barca a Szuperkupában hetedik alkalommal győzte le a Realt, egyúttal mostani sikerével megvédte címét.

Spanyol Szuperkupa, döntő:

FC Barcelona-Real Madrid 3-2 (2-2)

Nyitókép: Getty Images

MTI