Batagov télen az olasz élvonalba igazolhat

Az olasz élvonalbeli Napoli klubja komoly összegért, 25 millió euróért szeretné megszerezni az ukrán védőt, Arszenij Batagovot, aki jelenleg a török Trabzonspor játékosa.

A hírek szerint a transzfer iránt leginkább a Napoli vezetőedzője, Antonio Conte érdeklődik. A klub célja, hogy a téli átigazolási időszak végéig, január végéig lezárják az ügyletet – írja a Karadeniz Gazetesi.

Rendelkezik azokkal a képességekkel és tudással, amelyekkel erősíthetné a védelmünket. Jó labdakezelő, és ha sikerülne az átigazolás, jelentős erősítést jelentene a csapat számára – nyilatkozta a tréner a lapnak.

Arszenij Batagov 2024-ben csatlakozott a Trabzonsporhoz a Zorjától, amelyért a törökök 1,83 millió eurót fizettek. Azóta a játékos 15 mérkőzésen lépett pályára az idényben, és két gólpasszt jegyzett.

Az átigazolási időszak megnyitásával párhuzamosan további ukrán játékosok körül is felpezsdült az érdeklődés.

Korábban az UNIAN számolt be arról, hogy az angol Premier League klubjai is érdeklődnek Anatolij Trubin iránt, aki a Benficában szerepel. A portugál klub kész a játékosért 40 millió euró, plusz további bónuszok fejében tárgyalni.

Eközben Andrij Lunin, a Real Madrid kapusa is távozhat a spanyol gárdától – írja a Madrid-Barcelona. Bár a klub elégedett a szerepével, az edző felvette azon játékosok listájára, akiktől készségesen elbúcsúznának.

