Egyes források hétfőn arról számoltak be, hogy keddre várható a Ferrari bejelentése Mattia Binotto távozásáról. Meg is történt. A Scuderia kedd reggel egy közleményt adott ki, melyben megerősítette, hogy a 2019-ben kinevezett csapatfőnökük benyújtotta felmondását, amit az elnökség el is fogadott.

Binotto az év végéig hivatalosan még a csapat szolgálatában áll, megbízása december 31-ével jár le. Utódját egyelőre nem nevezte meg a Ferrari, közleményük szerint erre csak az új év elején kerül majd sor.

„Sajnálattal úgy döntöttem, hogy lezárom a Ferrarival való együttműködésemet. Elhagyom a céget, amit szeretek, aminek huszonnyolc éven át a része voltam. Nyugodt szívvel teszem, mert meggyőződésem, hogy mindent megtettem a kitűzött célok eléréséért. Egy egységes, fejlődő csapatot hagyok hátra. Egy erős csapatot, amelyről biztosra veszem, hogy készen áll a legmagasabb célok elérésére, és amelynek a legjobbakat kívánom a jövőhöz”

– mondta Binotto.

Az olasz Formu1a.uno hétfőn arról számolt be, hogy Binotto iránt máris érdeklődnek csapatok. Értesülésük szerint az Alpine, az Aston Martin és egy élcsapat is fontolgatja a szakember iránt, akire most várhatóan hat hónap kényszerpihenő vár.

A Ferrarinál 2014 óta a mostani már a negyedik főnökcsere. Abban az évben Stefano Domenicali mondott le a pozíciójáról, kényszerhelyzetet teremtve ezzel. Őt jobb híján az F1-en kívülről érkező Marco Mattiacci váltotta, akit viszont pár hónap után 2015-től Maurizio Arrivabene követett. Az olasznak Binottóhoz hasonlóan négy szezon után kellett távoznia.

Nyitókép: Ferrari

Forrás: m4sport.hu