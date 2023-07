Bejelentette Kerkez Milos leigazolását az angol élvonalban szereplő Bournemouth

Hosszas átigazolási mizériát követően lezárultak a Kerkez Milos jövőjéről szóló tárgyalások: a Premier League-ben szereplő Bournemouth hivatalos oldalán jelentette be a magyar játékos érkezését.

„Nagy örömmel jelentjük be Milos szerződtetését, ő egy tehetséges fiatal játékos, akiben hatalmas lehetőségek rejlenek. Több európai klub is figyelte őt, de miután hallott a terveinkről és ambícióinkról, szívesen csatlakozott hozzánk. Egy atletikus, támadó felfogású hátvédet szerződtettünk, aki kiváló erősítés lesz csapatunk számára” – mondta Neill Blake, a Bournemouth vezérigazgatója. A megállapodás időtartamáról és az átigazolási összegről nem számoltak be, de korábbi sajtóinformációk szerint a játékos négy évre kötelezte el magát.

A 19 éves szélső hátvéd kapcsán a tavaszi időszak végétől a Benficáról lehetett olvasni a legtöbb spekulációt. A sajtóhírek szerint akkor a játékos szóbeli megállapodást is kötött a portugál együttessel, ám a klubok nem tudtak megegyezni az átigazolás összegéről, így a tárgyalások megszakadtak.

A helyzet hasonló volt a Lazióval is, Kerkez az olasz klubbal is megegyezett, a csapat vezetőedzője, Maurizio Sarri vezetőedző pedig kimondottan őt szemelte ki a védelem bal oldalára, ám a klubok nem tudtak megegyezni, a Lazio 13,5 millió eurót kínált, az Alkmaar 15-20-at akart.

Nevető harmadikként az angol Bournemouth lett a befutó. A Premier League-ben szereplő csapat volt a harmadik olyan együttes, mely szóban megegyezett a fiatal tehetséggel, ezután pedig a klub nem tétlenkedett, s nagyjából 24 órával a személyes feltételek egyeztetése után megállapodásra jutott az Alkmaarral is – állítólag 15,5 millió fontot fizet vételárként.

Kerkez az idei nyáron a harmadik magyar lett, aki Premier League-csapathoz került, miután Bolla Bendegúz kölcsönszerződését követően visszatért a Wolverhamptonhoz és Szoboszlai Dominik 70 millió euró ellenében a Liverpoolhoz igazolt.

A Bournemouth 15. helyen zárta a Premier League legutóbbi kiírását, az új szezont már Andoni Iraola személyében új vezetőedzővel kezdi.

Kerkez a Bournemouth harmadik nyári igazolása és Szoboszlai Dominik (Liverpool FC) után a második magyar jelenleg a PL-ben, amelyet sokan a világ legerősebb bajnokságaként tartanak számon.

Magyar futballisták a Premier League-ben:

Kozma István: Liverpool – 1992-93

Gera Zoltán: West Bromwich Albion, Fulham – 2004-06, 2008-14

Király Gábor: Crystal Palace, Aston Villa – 2004-05, 2006-07

Torghelle Sándor: Crystal Palace – 2004-05

Priskin Tamás: Watford – 2006-07

Fülöp Márton: Sunderland, Manchester City, West Bromwich Albion – 2007-10, 2011-12

Halmosi Péter: Hull City – 2008-09

Kurucz Péter: West Ham United – 2009-10

Bogdán Ádám: Bolton Wanderers, Liverpool – 2010-12, 2015-16

Buzsáky Ákos: Queens Park Rangers – 2011-12

Szoboszlai Dominik: Liverpool – 2023-

Kerkez Milos: Bournemouth – 2023-

Forrás: m4sport.hu

Borítókép: afcb.co.uk