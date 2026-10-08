Iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a beregszászi Kossuth téren, ahol a Beregszászi kistérség középiskoláinak nyolc csapata mérte össze tudását – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebook-oldalán.

A résztvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással.

A fiúknál az első helyet Aleksz Taraszov, a másodikat Dmitro Hudak, a harmadikat pedig Mark Cseresnya szerezte meg.

A lányok egyéni versenyében Veronika Szermanyjak végzett az élen, mögötte Karolina Pirinec és Vanessza Sepelja zárt.

A csapatversenyben a Zrínyi Ilona Líceum szerezte meg az első helyet, a Platán Líceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Líceum a harmadik helyen végzett.

A polgármester gratulált valamennyi résztvevőnek, hangsúlyozva, hogy az ilyen rendezvények fokozzák a fiatalok sport iránti érdeklődését, valamint hozzájárulnak az egészséges életmód népszerűsítéséhez.

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