Kerékpárversenyt rendeztek a beregszászi Kossuth téren
Iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a beregszászi Kossuth téren, ahol a Beregszászi kistérség középiskoláinak nyolc csapata mérte össze tudását – közölte Babják Zoltán polgármester a Facebook-oldalán.
A résztvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással.
A fiúknál az első helyet Aleksz Taraszov, a másodikat Dmitro Hudak, a harmadikat pedig Mark Cseresnya szerezte meg.
A lányok egyéni versenyében Veronika Szermanyjak végzett az élen, mögötte Karolina Pirinec és Vanessza Sepelja zárt.
A csapatversenyben a Zrínyi Ilona Líceum szerezte meg az első helyet, a Platán Líceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Líceum a harmadik helyen végzett.
A polgármester gratulált valamennyi résztvevőnek, hangsúlyozva, hogy az ilyen rendezvények fokozzák a fiatalok sport iránti érdeklődését, valamint hozzájárulnak az egészséges életmód népszerűsítéséhez.