Beregvidéki diadal az Arany Glóbusz Médiakupán

Arany Glóbusz Médiakupa Debrecen néven ebben az évben már negyedik alkalommal focizhattak együtt a városban működő médiaszereplők és partnereik csapatai.

A közösségépítés és az egészségmegőrzés mellett már hagyományosan a jótékonyság is nagy szerepet kapott a kupán.

A Dorkász Alapítvány most is KÉK Vödör akciójával települt ki a helyszínt adó Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán lévő műfüves focipálya melletti területre.

A tornán idén hat csapat vett részt. A főszervező T5 Médiaügynökség ügyvezetője Czine Tamás kiemelte:

– Nagy öröm, hogy idén a határontúli csapat a Beregszász ISE felnőtt gárdája. A Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével ráadásul sikerült egy utánpótlás csapatot is Debrecenbe hozni. Kárpátalján nehéz a hétköznapi élet a háború miatt, a fiataloknak az edzéseket, a focit hihetetlen erőfeszítés rendszeresen tartani és így formában maradni. Sokuknak ugyanis a sport lehetne az a kitörési pont, amellyel felnőttként majd megfelelő életminőséget tudnak teremteni leendő családjuknak.

A kommunikációs szakember hozzátette: az idei esemény már egy kisebb családi nappá nőtte ki magát. A játékosok családjai, barátai is kilátogattak és szurkoltak, így a lelátók is majdnem megteltek. A nézők között olimpikon és sportújságíró is helyet foglalt.

Érdekesség, hogy a szünetekben a gyerekek a nagyszülőkkel passzolgattak. A legfiatalabb néző egy hat hónapos kisbaba a legidősebb szurkoló pedig egy hetvenéves focidrukker volt.

A 18 meccsen összesen 35 gól született.

Az első helyezést veretlenül a Beregszász ISE felnőtt focicsapata nyerte el.

A második helyezett a Beregszász ISE utánpótlás csapata lett. A fiatalok sokszor klasszis megoldásokkal mindössze egyetlen vereséggel hozták a tornát.

A harmadik helyezett a Médiacentrum Debrecen csapata lett, a helyosztó mérkőzésen a DE GTK ellen ugyanis egy nagyon kemény csaptát hozó döntetlen után büntetőpárbajban 3 – 2-re sikerült győzni a városi szerkesztőség újságíró alakulatának.

A dobogós csapatok az ajándékcsomagok mellett idén is részt vehetnek a Budapesten szervezett országos döntőnek, amely idén június 21-én lesz megtartva.

A díjátadón Prof. Dr. Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja elmondta: „Beregszászról és környékéről sok hallgatója van már most is az egyetemnek, de folyamatosan várják azokat a fiatalokat, akik még most állnak továbbtanulás előtt, valamint azokat a felnőtteket, akik szeretnék tudásukat versenyképes, nemzetközileg is elismert képzettséget adó oklevéllel kiegészíteni – akár a sport területén, melyhez a GTK és az egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézete is kínál képzéseket.”

Az egyetem csapatában résztvevő kollégáknak megköszönte, hogy szép játékot bemutatva álltak helyt a baráti küzdelemben, így a negyedik helyezést sikerült megszerezniük.

Különdíjasok:

Legjobb játékosnak Vida Gyulát, szerkesztő-újságírót, a Médiacentrum Debrecen kiválóságát választotta a játékvezetői testület.

Gólkirály: Henkel Bence, Beregszász ISE utánpótláscsapatának csatára lett összesen 9 rúgott góllal.

Legjobb kapus: Tóth András, a BNI Északkelet-Magyarország Régió tulajdonosa lett, aki a T5 Media Agency csapatában játszott.

Fair play díjas a DE GTK csapat lett, amelynek nevében dr. Szöllősi László, tanszékvezető vette át a kupát.

Résztvevő csapatok:

Beregszász ISE

Beregszász ISE utánpótlás csapata

Debrecen Médiacentrum

Debreceni Egyetem GTK

Büntető com szerkesztősége

T5 Media Agency – BNI Debrecen

T5 Media Agency

sajtóközlemény