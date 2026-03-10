BL – A címvédő PSG visszavághat a klubvilágbajnokságért a Chelsea-nek

Négy mérkőzéssel folytatódik szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős szakasza, a címvédő Paris Saint-Germain hazai környezetben fogadja a klubvilágbajnok Chelsea-t, a slágerpárharcban pedig a Real Madrid a Manchester Cityt látja vendégül.

A PSG egy meglepő vereség után várja az összecsapást, a francia bajnokságban kikapott otthon Monacótól, míg a londoniak hosszabbításban kicsikart 4-2-es győzelmet arattak a másodosztályú Wrexham felett az FA Kupa nyolcaddöntőjében.

A két csapat jól ismerheti egymást a tavaly nyári klubvilágbajnokságról, mivel találkoztak a New York-i döntőben, akkor az angolok meglepetésre nagyon simán, 3-0-ra nyertek.

A PSG ebben a szezonban a negyedik meccsére készül Premier League-ellenféllel szemben, augusztusban az Európai Szuperkupáért kiírt összecsapáson büntetőkkel nyert a Tottenham Hotspur ellen, amelyet a ligaszakaszban 5-3-ra győzött le otthon, míg a Newcastle Uniteddel 1-1-es döntetlent játszott.

A francia együttes a legutóbbi három párharcát megnyerte angol riválissal szemben, az előző szezonban sorrendben a Liverpoolt, az Aston Villát, majd az Arsenalt búcsúztatta.

A Chelsea szintén remek sorozatot tudhat magáénak francia ellenfelekkel szemben az európai kupákban, az előző hat találkozóját megnyerte, ugyanakkor az előző sikere már négy éve volt, a Lille ellen ugyancsak a BL nyolcaddöntőjében.

A jelenlegi szakasz slágerpárharcát a Real Madrid és a Manchester City vívja, az első felvonást a spanyol fővárosban rendezik. Ez sorozatban az ötödik szezon, amikor a spanyol és az angol sztárcsapat találkozik a legrangosabb európai kupasorozatban. A mostani kiírásban már a ligaszakaszban is összecsaptak, akkor Josep Guardiola szigetországi együttese 2-1-re győzött a Santiago Bernabeu Stadionban.

A 2019/20-as idény óta egy kivétellel mindig keresztezte egymást a két csapat útja az egyenes kieséses szakaszban, az előző két szezonban a spanyolok diadalmaskodtak.

A két együttes formáját nézve ugyanakkor ezúttal az angolok a párharc esélyesei, ugyanis január közepe óta nem vesztettek mérkőzést, míg a Real Madrid botladozik a La Ligában és több nem várt vereséget is elszenvedett.

Ráadásul kulcsjátékosok sérülései nehezítik Alvaro Arebola vezetőedző dolgát, nem számíthat ugyanis Kylian Mbappéra, Rodrygóra, Jude Bellinghamre és Eduardo Camavingára sem.

A szerdai játéknapon a sorozat meglepetéscsapata, a norvég Bodö/Glimt a portugál Sporting Lisboával találkozik, míg az angol listavezető Arsenal a német Bayer Leverkusen vendége lesz.

