BL: az Arsenal döntetlent játszott Madridban

Az Arsenal 1–1-es döntetlent játszott az Atlético Madrid otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének szerdai, első mérkőzésén.

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:

Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) 1–1 (0–1)

Madrid, Wanda Metropolitano, v.: Makkelie (holland)

gólszerzők: Álvarez (56. – tizenegyesből), illetve Gyökeres (44. – tizenegyesből)

sárga lap: Hancko (78.)

Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, Cardoso (Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.)

Arsenal: Raya – White (Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 69.), Martinelli (Trossard, 68.)

A londoni csapat továbbra is veretlen a mostani idényben a BL-ben. Története során negyedszer szerepel a négy között a BL-ben, döntőt csak 2006-ban játszott, de győznie akkor sem sikerült. A madridiak nyolcadik alkalommal jutottak a legjobb négy közé, és korábban háromszor a fináléba is bekerültek.

A két csapat az alapszakaszban már találkozott egymással, október 21-én Londonban a házigazdák 4–0-ra diadalmaskodtak.

A szerdai első félidőben ígéretes lehetőségekig eljutottak a csapatok, de komoly ziccerekig nem. Többet birtokolta a labdát az Arsenal, ám a hazaiak szinte mindig hatékonyan védekeztek. Egyszer viszont hibáztak: a 43. percben Hancko hátulról szabálytalankodott Gyökeressel szemben a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt a sértett nagy erővel lőtte a kapuba, úgy, hogy a labda Oblak kezei között vágódott a hálóba (0–1).

A második félidő elején nagyot változott a játék képe. Az Atléticónak a teljes első felvonásban öt kapura lövési kísérlete volt, a szünet utáni szűk negyedórában viszont hat. A hazaiak is büntetőből találtak be: az 54. percben White kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, Álvarez tizenegyesénél Rayának esélye sem volt (1–1).

A 63. percben Griezmann 12 méterről a keresztlécre bombázott. A 74. perc óriási helyzet maradt ki: Lookman középről, 11 méterről tisztán lőhetett, de Raya védeni tudott. Csakhamar Hancko buktatta a csereként beállt Ezét a büntetőterületen belül, és bár a játékvezető előbb tizenegyest ítélt, a videobírós visszajátszás megtekintése után visszavonta döntését. A hajrában még volt egy-egy nagy gólhelyzet, de az eredmény nem változott. A visszavágót jövő kedden játsszák.

Kedden játszották:

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 5–4 (3–2)

