BL-főtábla kapujában a Fradi és a Dinamo Kijev

Sikeresen vette harmadik akadályát is a Bajnokok Ligája selejtezőkörében a magyar bajnok Ferencváros csapata. Szerhij Rebrov tanítványai a horvát bajnok Dinamo Zágrábon jutottak túl, és karnyújtásnyira vannak a BL-főtáblától, amely utoljára az 1995/1996-os szezonban jött össze a zöld-fehéreknek. Az ukrán bajnoki ezüstérmes Dinamo Kijev is továbblépett az utolsó selejtezőkörbe, a holland AZ Alkmaar csapatát ejtette ki Mircea Lucescu gárdája.

A Ferencváros már a 2. percben megszerezte a vezetést a jóval esélyesebbnek tartott horvát ellenfele ellen: Tokmac futott el a balszélen, majd beadására Lovrencsics Gergő érkezett, aki a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1:0). A 23. percben egy szögletet követően szerencsés gólt szereztek a zágrábiak, miután Uzuniról a saját kapujába pattant a labda. A Fradi nem játszott alárendelt szerepet a mérkőzésen, a horvátok pedig nem jutottak el nagyobb helyzetig az első játékrész második felében.

A második félidőben is ritkán tudott kezdeményezni a Dinamo, a Fradi viszont a 65. percben ismét gólt szerzett a horvátok hibáját kihasználva: az öngólt szerző Uzuni talált be, ezúttal az ellenfél kapujába (2:1). A magyar csapatnak még ezután is voltak helyzetei, de a harmadik gólt nem tudta megszerezni Rebrov legénysége. A Fradi így is bravúrgyőzelmet aratott, és revansot vett a tavalyi kiesésért a horvátokon. A Bajnokok Ligája csoportkörébe jutásért a norvég Molde lesz a magyar bajnok ellenfele, a továbbjutásról pedig oda-visszavágós mérkőzések döntenek.

A Dinamo Kijev a holland AZ Alkmaar csapatát látta vendégül a kijevi NSZK Olimpijszkij Stadionban. Az első félidőben aktívabbak voltak a vendégek, a Dinamonak csupán egy kaput eltaláló lövése volt. A második játékrészt már jobban kezdte a hazai csapat, Rodrigues a 49. percben Bujalszkij passzát követően meg is szerezte a kijeviek vezető gólját. A Dinamo a 86. percben egy kapushiba után biztosította be a továbbjutást, amikor Saparenko fejelt a hálóba. A Lucescu vezette kijevi gárda a Bajnokok Ligája negyedik selejtezőkörében a belga Gent csapatával játszik a főtáblára kerülésért. A két ukrán játékossal, Jaremcsukkal és Bezusszal felálló belgák kedden az osztrák Rapid Wient győzték le 2:1-re hazai pályán. A Gent második gólját Jaremcsuk szerezte büntetőből.

Bajnokok Ligája, 3. selejtezőkör:

Nem bajnoki ág:

Dinamo Kijev–AZ Alkmaar 2:0

PAOK Szaloniki–Benfica Lisszabon 2:1

Gent–Rapid Wien 2:1

Bajnoki ág:

Ferencvárosi TC–Dinamo Zágráb 2:1

Omonia Nicosia–Crevena Zvezda 1:1, büntetők után 4:2

Maccabi Tel-Aviv–Dinamo Breszt 1:0

Qarabag–Molde 0:0, büntetőkkel 5:6

Midtjylland–Young Boys 3:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma