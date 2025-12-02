Felavatták Bozsik József egész alakos bronzszobrát

Ünnepélyes keretek között felavatták az Aranycsapat legendás labdarúgója, Bozsik József egész alakos bronzszobrát a Budapest Honvéd róla elnevezett stadionja előtt.

„Itt az ideje, hogy kimondjuk, Bozsik József a világ egyik legjobb futballistája, a világ egyik legjobb fedezete volt a világ akkori legjobb csapatában, a Honvédban és a világ akkori legjobb válogatottjában”

– jelentette ki a keddi ünnepségen Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke, aki szerint a szoboravatással egy egyedülálló és példátlan életút előtt tisztelegnek.

Lomnici Zoltán kifejtette, azért is fontos, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által finanszírozott szobrot Budapest XIX. kerületében állították fel, mert a múlt péntekhez képest száz éve született Bozsik József nemcsak Kispesten született, hanem mindvégig olyannyira kötődött ehhez a településhez, hogy egész pályafutását a Honvédban töltötte, pedig neki is volt ajánlata Spanyolországból, mint legjobb barátjának, Puskás Ferencnek.

Gajda Péter polgármester arról beszélt, hogy Kispest egy különleges hely, mert az itt futballozó játékosok rengeteg örömet és boldogságot okoztak az egész országnak.

„Két ekkora világsztár, mint Bozsik József és Puskás Ferenc erről a néhány száz négyzetméterről indult a világhírnév felé. Bozsik annyira hűséges volt, hogy sosem hagyta el a Kispestet. A szoborral nemcsak örökre itt marad, hanem méltó emléket állítunk neki”

– mondta a városvezető, aki felidézte, hogy az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes Bozsik volt az első futballista, aki elérte a száz válogatottságot a nemzeti együttesben.

Az ünnepségen megjelent Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására a georgiai Kaha Kaladze, Tbiliszi kétszeres Bajnokok Ligája-győztes polgármestere is. Az AC Milan korábbi bal hátvédje úgy vélte, Bozsik a magyar labdarúgás egyik legkiválóbb képviselője.

„Sportolóként nincs nagyobb dicsőség, mint győzelmet aratni az országodnak és szülővárosodnak„

– jelentette ki 47 éves egykori labdarúgó, aki szerint Bozsik ennek eleget téve örökre helyet kapott a magyar szurkolók szívében.

A bronzszobrot Szijjártó Péter, Gajda Péter, Lomnici Zoltán és a Bozsik József fia, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter leplezte le. Az ünnepségen jelen volt Gyulay Zsolt MOB-elnök, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és a kispesti klub számos korábbi játékosa és edzője, mint például Détári Lajos, Pisont István, Csábi József, Dajka László.

MTI