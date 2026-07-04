Brit Nagydíj: Antonelli a pole pozícióban Silverstone-ban
A világbajnoki összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését Silverstone-ban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez az ötödik pole pozíciója.
Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton szerezte meg.
Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat.
A vb-címvédő Lando Norris (McLaren) a hatodik rajthelyet foglalhatja el, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) a hetedik kockából indul majd.
Az 52 körös Brit Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
2. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
George Russell (brit, Mercedes)
3. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)
4. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
5. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
6. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
7. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Oliver Bearman (brit, Haas)
8. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
10. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
11. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Forrás: MTI