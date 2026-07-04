Brit Nagydíj: Antonelli a pole pozícióban Silverstone-ban

Kárpátalja.ma Sport

A világbajnoki összetettben élen álló Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését Silverstone-ban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez az ötödik pole pozíciója.

Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton szerezte meg.

Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat.

A vb-címvédő Lando Norris (McLaren) a hatodik rajthelyet foglalhatja el, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) a hetedik kockából indul majd.

Az 52 körös Brit Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

2. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

George Russell (brit, Mercedes)

3. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

Lando Norris (brit, McLaren)

4. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

5. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

6. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

7. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Oliver Bearman (brit, Haas)

8. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

10. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

11. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Forrás: MTI

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