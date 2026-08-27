Cigankov hivatalosan is az Ajax játékosa lett

Az ukrán válogatott szélső, Viktor Cigankov hivatalosan is elhagyta a Gironát, és a holland Ajax játékosa lett – számolt be az amszterdami klub hivatalos honlapja.

A 28 éves futballista hároméves szerződést kötött az Ajaxszal. Az átigazolási díjat a klubok nem hozták nyilvánosságra, a Transfermarkt információi szerint azonban a holland együttes mintegy 4 millió eurót fizetett a játékosért.

Cigankov Amszterdamban ismét együtt dolgozhat korábbi gironai vezetőedzőjével, Míchel Sánchez-szel. A spanyol szakember a nyáron szintén távozott a katalán klubtól, és az Ajax vezetőedzője lett. Míchel a Girona teljes időszakában Cigankov edzője volt.

Az ukrán szélső távozása nem volt teljesen zökkenőmentes. Júniusban vált ismertté, hogy Cigankov szeretné elhagyni a Gironát, miután a csapat kiesett a spanyol élvonalból. Ezt követően a játékos kihagyta a teljes előszezont.

Az Ajax történetében Cigankov lesz a harmadik ukrán labdarúgó. Korábban Andrij Demcsenko és Olekszandr Zincsenko viselte az amszterdami klub mezét. Demcsenko öt, Zincsenko pedig két mérkőzésen lépett pályára az Ajax színeiben.

Az Ajax a holland bajnokság új idényében eddig két mérkőzésen van túl, amelyeken egy győzelmet és egy döntetlent szerzett. A csapat a nemzetközi porondon is érdekelt: a Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában a svájci Sionnal találkozik. Az első mérkőzést az Ajax 4–2-re megnyerte.

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