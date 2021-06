Copa América: Messi duplázott, simán nyert Argentína

A Brazíliában zajló Copa América csoportkörének utolsó játéknapján Argentína, Lionel Messi két góljának és egy gólpasszának köszönhetően, 4:1-re nyert Bolívia ellen, Uruguay pedig 1:0-ra legyőzte Paraguayt. A negyeddöntőben az argentinok Ecuadorral, a házigazda brazilok Chilével találkoznak.

Sima győzelemmel zárta, és meg is nyerte csoportját Argentína. A hatszoros Aranylabdás Lionel Messi ezúttal brillírozott, ugyanis két gólt szerzett – a második találatánál parádésan emelte át a kirohanó kapust –, emellett kiosztott egy pazar gólpasszt is. Rajta kívül Alejandro Gómez és Lautaro Martínez volt még eredményes az argentinoknál. A bolíviaiak egyetlen gólját Erwin Saavedra szerezte (1:4). A csoport másik mérkőzésén a paraguayi válogatott úgy lépett pályára, hogy akár még a csoportelsőséget is megszerezheti, végül a kvartett harmadik helyén zárt. Uruguay jóval több helyzetet alakított ki ellenfelénél, és egy góllal nyert is:Edinson Cavani a 21. percben talált be büntetőből (1:0).

A csoportelső argentinok Ecuador ellen harcolhatják ki az elődöntőbe jutást, ahol az Uruguay–Kolumbia párharc győztesével kerülhetnek össze. A másik ágon a házigazda és egyben címvédő Brazília Chile válogatottjával, a 2019-ben döntős Peru pedig Paraguay-jal csaphat össze a negyeddöntőben.

Copa América, 5. forduló:

Bolívia–Argentína 1:4

Uruguay–Paraguay 1:0

Az A csoport végeredménye: 1. Argentína 10 pont, 2. Uruguay 7 p., 3. Paraguay 6 p., 4. Chile 5 p., 5. Bolívia 0 p.

A B csoport végeredménye: 1. Brazília 10 p., 2. Peru 7 p., 3. Kolumbia 4 p., 4. Ecuador 3 p., 5. Venezuela 2 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma