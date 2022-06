Cseh élvonalban indul az ukrán női röplabdabajnok

A következő idényben a cseh élvonalban indul az ukrán női röplabdabajnoki címvédő SK Prometej.

Erről Mihail Melnyik, az ukrán szövetség elnöke beszélt szerdán. A sportvezető kiemelte, az országban dúló háború miatt az előző idényt nem tudták befejezni, ugyanakkor a következő szezonban szeretnék a legjobb klubcsapataikat más országokban versenyeztetni.

Közülük a legutóbbi női bajnok, így a Bajnokok Ligája főtábláján is érdekelt SK Prometej a cseh élvonalban szerepel majd, a mérkőzéseit pedig Kutna Horában játssza. Az együttes nevezett a Közép-európai Ligába is, ahol többek között a Békéscsabával is összemérheti erejét.

A férfiaktól a bajnok Jepitszentr-Podoljanyi a tervek szerint a lengyel másodosztályban, míg a korábbi háromszoros aranyérmes VK Barkom-Kazany ugyanott az élvonalban szerepel majd. Ez utóbbiról még tavaly októberben született megállapodás.

Forrás: MTI

Nyitókép: prometeyvc.com