Döntetlen a magyar-íren, ukrán győzelem Ciprus ellen

Az Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzését is lejátszotta a magyar és az ukrán labdarúgó-válogatott. A főpróbája mindkét nemzeti együttesnek jól sikerült, bár a magyar csapatnál sajnos hiányzott a gól. Marco Rossi tanítványai 0:0-s döntetlent értek el az Eb-ről lemaradó írek ellen (a szlovákoktól estek ki a szigetországiak), Andrij Sevcsenko gárdája pedig 4:0-ra legyőzte Ciprust, miután két büntetőt is rúghattak az 55 percig emberelőnyben játszó ukránok.

Zsinórban tizenegyedik veretlen találkozójára készült az Európa-bajnokságon pokoli nehéz csoportba kerülő magyar válogatott. Európa tíz legmagasabban jegyzett válogatottja közül hárman is Magyarország ellenfelei lesznek a csoportban: az Eb-címvédő portugálok, a vb-címvédő franciák, és a minden kontinenstornán esélyesként induló németek. Az ukránok ezzel szemben szerencsésnek mondhatják a sorsolást, hiszen a világranglista tizennegyedik hollandokon kívül Ausztria és a ranglista hatvankettedik helyén álló Észak-Macedónia lesznek az ellenfelei.

Marco Rossi szövetségi kapitány az írek ellen is sokat kísérletezgetett, de Sallai Roland és Gazdag Dániel személyében még mindig akadt két nagy hiányzója a csapatnak, nem beszélve az Eb-t sérülése miatt kihagyó Szoboszlai Dominikről és Kalmár Zsoltról. A találkozó egy veszélyes ír helyzettel vette kezdetét, de Egan fejesét a felsőléc hárította. Ezután Szalai Ádámnak is volt egy jól helyezett fejese, amit az ír hálóőr bravúrral tudott védeni, majd a Mainz támadója egy távoli lövéssel is jelezte, hogy győzni akar csapata. Szalainak a második félidőben is volt két nagy helyzete: előbb fejjel, majd ismét egy lövéssel próbálkozott, de az írek cserekapusa is bravúrt bravúrra halmozott. A magyar kapuba 2016 után ismét beálló Bogdán Ádámot is letesztelte az ellenfél, de a Fradi kapusa állta a sarat, és magabiztosan hárította a vendégek próbálkozásait. A hátvéd Szalai Attilának is volt egy remek próbálkozása a kapu előtt, de a vendégek hálóőre ennél is a helyén volt. A 89. percben a fiatal Schön Szabolcs személyében újabb újoncot avatott Rossi mester, de a magyar győztes gólt már nem sikerült összehoznia a támadósornak. A válogatott így is az elmúlt húsz év legjobb sorozatát tudhatja magáénak, és immár tizenegy mérkőzés óta veretlenek. A magyar csapat következő meccsét már az Európa-bajnokságon vívja, mégpedig kedden, a címvédő Portugálok ellen, a budapesti Puskás Arénában. A két együttes a 2016-os Eb-n is találkozott a csoportmérkőzéseken, akkor 3:3-as döntetlen született. Azon a mérkőzésen háromszor is vezetett Magyarország válogatottja, de Gera góljára Nani, Dzsudzsák találataira pedig mindkétszer Cristiano Ronaldo tudott válaszolni. Az akkor csoportelső magyarok mögött a portugálok csupán legjobb harmadikként meneteltek tovább, de végül ők nyerték a kontinensviadalt.

Az ukrán válogatott a Magyarországon 1:0-s vereséget szenvedő Ciprust fogadta, és a hazaiak ezúttal sem voltak híján a szerencsének. A Fradit erősítő Olekszandr Zubkov buktatása után a játékvezető már a 36. percben kiállította a ciprusiak védőjét, és büntetőt ítélt, amit Jarmolenko értékesített (1:0). A 47. percben kezezés miatt ismét tizenegyest rúghattak az ukránok, amit Zincsenko vágott be (2:0). Az 59. percben szép összjáték után Marlos passzát Jaremcsuk helyezte a kapuba (3:0), majd a 65. percben Jarmolenko lövése egy ciprusi védőn megpattanva jutott a hálóba (4:0). Az ukránok következő meccsüket vasárnap, Hollandia ellen vívják Amszterdamban, ami számukra az idei Eb első találkozója lesz. Az ukrán válogatott egyébként először jutott ki Európa-bajnokságra, de mivel 2012-ben a lengyelek társrendezője volt, így ez lesz a második kontinenstorna, amin részt vesznek.

Felkészülési mérkőzések:

Magyarország – Írország 0:0

Ukrajna – Ciprus 4:0

Németország – Lettország 4:1

Lengyelország – Izland 2:2

Spanyolország – Litvánia 4:0

Franciaország – Bulgária 3:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma