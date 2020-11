Döntetlen a magyar–szerben, orosz vereség Törökországban

A sikeresen megvívott Európa-bajnoki pótselejtező után a Nemzetek Ligájában is bizonyított a magyar labdarúgó-válogatott. Az ezúttal Gera Zoltán által irányított nemzeti tizenegy Szerbia legjobbjai ellen játszott 1:1-es döntetlent a Puskás Arénában, így pontszámban beérték a Törökországban vereséget szenvedő orosz válogatottat. A magyar csapat ezzel akár a csoportelsőséget is megszerezheti, ha az utolsó fordulóban több pontot szerez a törökök ellen, mint az oroszok Szerbia vendégeként.

A B divízió 3. csoportjában Magyarország válogatottja a pótselejtezőn Skóciával szemben alulmaradó Szerbiát fogadta Budapesten. A magyar csapat ezúttal Gulácsi Pétert, Orbán Willit, Sallai Rolandot, Szalai Attilát, Szalai Ádámot, Fiola Attilát és Lovrencsics Gergőt is nélkülözni kényszerült. Az európai elitbajnokságok topcsapataiban futballozó szerbek célja a csoport utolsó helyének az elkerülése, ezzel a bennmaradás volt, amihez nyerniük kellett volna Magyarországon. A 17. percben a Real Madrid támadója, Luka Jovic fejelte a labdát a Marseille-ben futballozó Radonjic elé, aki Kecskés Ákost lehagyva betalált Dibusz Dénes kapujába. A magyar válogatott minden szinten felvette a versenyt ellenfelével, és átvette a mérkőzés irányítását. Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt kiemelkedő teljesítményt nyújtott a középpályán. A félidő végén sikerült is kiegyenlíteniük a hazaiaknak egy kényszerítő után, amikor Nikolics ugratta ki Kalmárt, aki magabiztosan használta ki a helyzetet, és betalált a szerbek kapujába. A második félidőben több cserét is végrehajtottak az edzők, magyar oldalon pályára lépett az Izland ellen gólt szerző Nego Loic, és a Szerbiában győztes gólt szerző Könyves Norbert is. A második játékrészben mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, a szerbek pedig a mérkőzés végén lendültek igazán játékba, de gólt egyik csapat sem tudott szerezni, így maradt az 1:1-es döntetlen.

A csoport másik mérkőzésén nagyon jól kezdtek az oroszok, és Cserisev góljával meg is szerezték a vezetést Törökországban, de Szemjonov buta szabálytalansága megpecsételte a mérkőzés sorsát. A törökök, akik addig csak keresték a labdát, 70 percet játszhattak emberelőnyben. A 26. és a 32. percben sikerült is a hazaiaknak megfordítaniuk a mérkőzés állását, majd az 52. percben büntetőből harmadik góljukat is megszerezték. Az oroszok emberhátrányban is felvették a versenyt ellenfelükkel. Az 57. percben Kuzjajev szépített egy támadást követően, de egyenlíteni már nem tudtak a vendégek, hiába dolgoztak ki több veszélyes helyzetet is a török kapu előtt.

A 3. csoport élén a 8 pontos oroszok állnak, a második Magyarországnak szintén 8 pontja van, míg a harmadik törökök 6 pontosak, a negyedik szerbek pedig csupán 3 pontot gyűjtöttek. Az utolsó fordulóban Magyarország – Törökország és Szerbia – Oroszország mérkőzéseket rendeznek, melyek után eldől, hogy ki jut fel az A divízióba és ki esik ki a C ligába.

Nemzetek Ligája:

A divízió, 1. csoport:

Hollandia – Bosznia-Hercegovina 3:1

Olaszország – Lengyelország 2:0

2. csoport:

Belgium – Anglia 2:0

Dánia – Izland 2:1

B divízió, 1. csoport:

Ausztria – Észak-Írország 2:1

2. csoport:

Szlovákia – Skócia 1:0

Csehország – Izrael 1:0

3. csoport:

Magyarország – Szerbia 1:1

Törökország – Oroszország 3:2

4. csoport:

Wales – Írország 1:0

Bulgária – Finnország 1:2

C divízió, 2. csoport:

Észak-Macedónia – Észtország 2:1

Grúzia – Örményország 1:2

3. csoport:

Szlovénia – Koszovó 2:1

Moldova – Görögország 0:2

4. csoport:

Fehéroroszország – Litvánia 2:0

Albánia – Kazahsztán 3:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma