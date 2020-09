Döntetlen a rangadón és gólzáporos kiütések Beregvidéken

A Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 3. fordulóját rendezték meg vasárnap a beregszászi Barátság Stadionban és a nagybaktai futballpályán. A forduló rangadóját a Beregvidéki FC és a Nagybégányi FC játszotta egymással, ami végül döntetlennel zárult. A badalói, a tiszakeresztúri és a nagyberegi csapat is sima győzelmet aratott soros ellenfele fölött, a Nagybaktai FC pedig három góllal tudott nyerni a Zápszonyi FC ellen a forduló másik rangadóján.

A több alapemberét is nélkülöző Beregvidéki FC a Nagybégányi FC csapatával találkozott, és szoros mérkőzésen 1:1-es döntetlent értek el a csapatok. A Badalói FC folytatva remek szériáját, hét góllal küldte haza a fiatal Kovászói FC csapatát, akik immár huszonöt kapott góllal állnak a tabella utolsó helyén, gólt szerezniük pedig még továbbra sem sikerült. A Tiszakeresztúri FC a kígyósi gárda kiütésével megszerezte első pontjait, és gólarányán is javított az ugocsai egylet az 5:0-s győzelmével. A Nagyberegi Talizmán a Nagymuzsalyi FC-t küldte padlóra, akik ezúttal 5:0-s vereséget szenvedtek, és 0:15-ös gólarányukkal csupán a kovászóiakat előzik meg a tabellán. A Zápszonyi FC a Beregvidéki FC után a Nagybaktai FC-től is vereséget szenvedett, Martin Lászlóék ezúttal 3:0-val maradtak alul. Három forduló után az eddig százszázalékos nagybaktaiak vezetik a tabellát, mögöttük négy csapatnak is 7-7 pontja van.

A Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában a Derceni FC visszavágott a hazai 7:1-es vereségért a Mezőterebesi FC-nek, és idegenben sikerült 1:0-ra győzniük az eddigi listavezető ellen. A derceniek győzelmükkel feljöttek a dobogó harmadik fokára, a mezőterebesiek pedig visszacsúsztak a második helyre.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 3. forduló:

Beregvidéki FC – Nagybégányi FC 1:1

Badalói FC – Kovászói FC 7:0

Kígyósi FC – Tiszakeresztúri FC 0:5

Nagymuzsalyi FC – Nagyberegi Talizmán 0:5

Nagybaktai FC – Zápszonyi FC 3:0

A bajnokság állása: 1. Nagybaktai FC 9 (15:1), 2. Badalói FC 7 (15:5), 3. Beregvidéki FC 7 (9:1), 4. Nagyberegi Talizmán 7 (11:4), 5. Nagybégányi FC 7 (9:4), 6. Zápszonyi FC 3 (10:5), 7. Tiszakeresztúri FC 3 (7:8), 8. Kígyósi FC 0 (3:11), 9. Nagymuzsalyi FC 0 (0:15), 10. Kovászói FC 0 (0:25).

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 6. forduló:

Mezőterebesi FC – Derceni FC 0:1

Nagylucskai Kalász – Kölcsényi FC 2:0

Gorondi FC – Ignéci FC 3:1

A bajnokság állása: 1. Nagylucskai Kalász 15 p., 2. Mezőterebesi FC 13 p., 3. Derceni FC 9 p., 4. Kölcsényi FC 8 p., 5. Gorondi FC 5 p., 6. Ignéci FC 1 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma