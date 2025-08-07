Bajnokok Ligája: idegenbeli döntetlennel kezdte párharcát a Fradi

A magyar bajnok Ferencvárosi TC gólnélküli döntetlent játszott a bolgár Ludogorec vendégeként a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának első, szerdai felvonásán. A budapesti zöld-fehérek bár mezőnyfölényben játszottak, csupán egy meg nem adott gólig jutottak.

Jól kezdett a Fradi Bulgáriában, irányították a játékot, és majdnem előnybe is került a magyar csapat: a Ludogorec német kapusa rosszul jött ki egy felfejelt labdára, amelyet éppen Joseph-hez öklözött, aki betalált, viszont a francia csatár gólját a VAR segítségével, les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Az első félidő második felében ismét az FTC kontrollálta a mérkőzést, sokkal többet birtokolta a labdát, kapura lövési kísérlete is több volt, azonban a Ludogorec járt közelebb a gólhoz, mert nem sokkal a szünet előtt Erick Marcus legalább 35 méterről ívelt kapura, a labda átszállt Dibusz felett, és a kapufáról pattant fölé.

A második játékrészre lendületesebb focit játszott a hazai együttes, de próbálkozásaik rendre elkerülték a kaput. A meccs hajrájában a csereként beálló Gruber lövését védte a bolgárok kapusa, majd Gartenmann fejese kerülte el centikkel a jobb alsó sarkot, így a párharc első felvonásán nem született gól. A visszavágót jövő kedden 20.15-től a Groupama Arénában rendezik. A továbbjutó a Qarabag és a Skendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes ugyancsak az azeri vagy az északmacedón gárdával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.

Csütörtök este két-két magyar és ukrán együttes is pályára lép a nemzetközi porondon: a Sahtar Donyeck a görög Panathinaikosz otthonában vendégszerepel az Európa-ligában, míg a Konferencia Ligában a Győri ETO a svéd AIK Stockholm vendége lesz (19.00 órától élőben látható az M4 Sporton), a Polisszja Zsitomir pedig a felvidéki Eperjesen (Presov) fogadja a Paksi FC együttesét (20.00 órától élőben közvetíti a Duna World/M4 Sport+).

Bajnokok Ligája, 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés:

Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 0–0

Kajrat Almati (kazah)–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0

Salzburg (osztrák)–FC Bruges (belga) 0–1

Lech Poznan (lengyel)–Crvena Zvezda (szerb) 1–3

Feyenoord (holland)–Fenerbahce (török) 2–1

Nice (francia)–Benfica (portugál) 0–2

(Nyitókép: fradi.hu)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma