Új edzőterem nyílt Beregszászban

Beregszászban, a Sevcsenko utca 39a szám alatt megnyílt a STEP BY STEP edzőterem – adta hírül Babják Zoltán, a város polgármestere Facebook-oldalán.

A városvezető Huszár Péter első alpolgármester társaságában meg is látogatta az újonnan nyílt intézményt. Mint írja:

„Nagyon jó benyomást tett ránk a tágas terem, a modern felszerelés és az edzők lelkesedése. A sportközpont teljes körű lehetőséget kínál: az egyéni edzésektől és fitnesztől a csoportos foglalkozásokig, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.”

Hozzátette, nagyon örvendetes tény, hogy Beregszász új sportközponttal gazdagodott, hiszen ez alkalmat nyújt a lakosoknak a mozgásra és az egészséges életmód gyakorlására.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Babják Zoltán