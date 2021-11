Egyre mélyebben a Minaji FC, a sereghajtó is győzött Ungváron

Bár az előző fordulóban 4:0-s zakót kapott a Dnyipro-1 vendégeként Igor Leonov csapata, a sereghajtó FK Mariupol ellen a Minaji FC tűnt esélyesebbnek az ukrán labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján. A kárpátaljai együttesnek két döntetlen és egy vereség után kellett javítania, de nagy meglepetésre ez nem jött össze, és az utolsó helyezett három ponttal távozott az ungvári Avangard Stadionból. Lassan sajnos már megszokottá válik, hogy a hazai csapat nyeretlenül kullog le a megyeszékhely legnagyobb arénájának gyepéről, mivel a minajiak július 31-én győztek utoljára, az Ungvári FC pedig október elején aratta egyetlen hazai győzelmét (legközelebb a listavezető Metaliszt Harkiv látogat Ungvárra). Mindkét Ung-vidéki együttes hatalmas gödörben van, mivel kiesésre állnak saját bajnokságukban. A harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia 1:1-es döntetlent játszott derceni bázisán a Bukovina Csernyivci ellen, így továbbra is tartják hatodik helyüket.

A Minaji FC borzasztó szériáján készült javítani az ukrán labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában. Az Ung-vidékiek július 31-ei egyetlen bajnoki győzelmük óta hat vereséget szenvedtek el, és öt döntetlent játszottak, de becsúszott egy kupakiesés is a másodosztályú Aliansz ellen, és egy háromgólos fiaskó a Kisvárda elleni felkészülési mérkőzésen. A kárpátaljaiak a Penkov, Honcsar, Horin, Matics, Szinyohub, Mjakusko (Bagayoko), Meszhi (Knis), Petrusenko, Bilonoh (Kovalenko), Kulijev, Visnyevszkij (Ahmedzade) összeállításban léptek pályára. Az első félidőben a minajiak birtokolták többet a labdát, de meddő mezőnyfölényük semmit sem ért, mivel kaput eltaláló lövésig sem jutottak el. Az ellenfél a 45. percben meglepetésre vezetést szerzett, miután Topalov labdájára Kascsuk érkezett, aki a hálóba továbbította a labdát (0:1). A második játékrész 74. percében emberelőnybe kerültek a hazaiak, amit Honcsar kihagyott büntetője követett. Három perccel később a hátrányban futballozó mariupoliak Kascsuk második találatával megduplázták előnyüket (0:2), ezzel eldöntve a három pont sorsát. A 96. percben Ahmedzade két sárgát is összeszedett, így a minajiak is megfogyatkoztak az öltözőbe vonulás előtt. Ez a fájó vereség azt jelentette, hogy a Minaji FC a tabella utolsó előtti helyére esett vissza (13 mérkőzés, 8 pont), az FK Mariupol pedig továbbra is a sereghajtó pozícióját tölti be (14 mérkőzés, 7 pont).

Mivel a Csernomorec Odessza nyerni tudott 4:3-ra a Rukh Lviv ellen, így elmozdultak a kiesőzónából, ahol jelenleg a minajiakon és a Mariupolon kívül az FK Lviv és a két meccsel kevesebbet játszó Inhulec tartózkodik. A Minaji FC a következő fordulóban az Inhulecet látja vendégül, majd három napra rá a Kolosz Kovalyivka, szintén három nap elteltével (november 27-én) pedig a Dinamo Kijev látogat a megyeszékhelyre. Még nem ért véget a forduló, de a hétvége meglepetését nyilvánvalóan a Dinamo Kijev szolgáltatta, akik az FC Barcelona elleni BL-vereség után (0:1) ismét hazai pályán szenvedtek 1:2-es vereséget a harmadik helyen álló Vorszkla Poltavától. Így ha a Sahtar Donyeck győzni tud a Kolosz otthonában, pontszámban beéri a Dinamot, és átveszi a tabellán a vezetést. A donyeckiek szerdán a Real Madrid otthonában maradtak alul (2:1) a Bajnokok Ligája csoportkörében, de a mutatott játékuk biztató lehet a jövőre nézve.

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Munkács Futball Akadémia bár a 29. percben hátrányba került a Bukovina vendéglátójaként, a 94. percben Vaszil Luciv pontot mentett csapata számára. A munkácsiak ezzel őrzik hatodik helyüket a tabellán, míg a Bukovina a nyolcadik helyet foglalja el.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 14. forduló:

Minaji FC – FK Mariupol 0:2

Dinamo Kijev – Vorszkla Poltava 1:2

Csernomorec Odessza – Rukh Lviv 4:3

Olekszandrija – Metaliszt 1925 Harkiv 2:0

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 17. forduló:

Munkács Futball Akadémia – Bukovina Csernyivci 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma