EKL: a Fradi négy, a Loki és a KTE egygólos előnyt szerzett

A magyar bajnok Ferencvárosi TC együttese kiütéses, négygólos győzelemmel próbálta meg feledtetni szurkolóival a csúfos BL-búcsút: a fővárosi zöld-fehérek az ír Shamrock Rovers csapatán gázoltak át az Európa Konferencialiga második selejtezőkörében. A Fradi mellett a Debreceni VSC és a Kecskeméti TE is győzelemmel kezdett. A Zalaegerszegi TE minimális vereséget szenvedett Eszéken, az ukrán Vorszkla Poltava pedig vesztett állásból fordított grúz ellenfelével szemben.

A csütörtöki játéknapon elsőként a magyar bajnoki bronzérmes Debreceni VSC csapata lépett pályára az Európa Konferencialigában. A Loki az örmény Alashkert vendégeként mutatkozott be a nemzetközi kupa idei szezonjában. A találkozó kiegyenlített játékot hozott, de Dzsudzsák Balázs révén a debreceniek könnyen megszerezhették volna a vezetést már az első játékrészben. A gól nélküli döntetlent hozó első negyvenöt perc után a vendég magyar együttes az 50. percben Stefan Loncar gólja után előnybe került, ami kitartott a találkozó végéig, így a DVSC nyugodtabban készülhet a hazai visszavágóra. Az izsnyétei Kusnyír Erik végig a pályán volt a debreceni együttesben.

A Ferencvárosi TC az ír Shamrock Rovers gárdáját fogadta a Groupama Arénában. A két csapat a tavalyi szezonban az Európa Liga rájátszásában már találkozott egymással, akkor a magyar rekordbajnok hazai pályán 4-0-s kiütéses győzelmet aratott. Az eredmény ezúttal is megismétlődött, a magyar együttes magabiztos játékkal szinte már bebiztosította a visszavágó előtt a továbbjutást. A 16. percben Sigér Dávid megpattanó lövése hullott be az írek kapujába, majd a hat év után visszatérő Ramirez is beköszönt, aki a 47. percben gólpasszt is jegyezhetett, amit Traore fejelt a hálóba. A 74. percben a tavalyi szezon NB I-es gólkirálya, Varga Barnabás is betalált, akit Traore hozott helyzetbe hatalmas sprintje után. Ezzel kialakult a mérkőzés végeredménye (4-0).

A magyar bajnoki ezüstérmes meglepetéscsapat, a Kecskeméti TE a lett Riga FC együttesét látta vendégül. A hazaiak az 52. percben büntetőből szereztek vezetést, amit Szuhodovszki értékesített. A 85. percben az új igazolás, Pálinkás duplázta meg a lila-fehérek előnyét, de egy perccel később egy kapushibát követően szépíteni tudtak a lettek. A Kecskemét így egygólos előnnyel utazhat a rigai visszavágóra. A magyar kupagyőztes Zalaegerszegi TE jól tartotta magát a horvát Osijek otthonában, de a 91. percben a hazaiak egy fejesgóllal megnyerték a találkozót.

Az ukrán bajnokság ötödik helyezettje, a Vorszkla Poltava Bulgáriában látta vendégül a grúz Dila Gori együttesét, akik vezetést is szereztek az 57. percben. A Vorszkla a 73. percben egyenlíteni tudott, a 93. percben pedig Kane találatával a győzelmet is megszerezték.

A román kupagyőztes Sepsiszentgyörgyi OSK is előnyből várja a visszavágót. A székelyföldi együttes két góllal nyerni tudott a bolgár CSZKA Szofia otthonában. A Sepsi második gólját a korábbi magyar válogatott és Fradi játékos, Varga Roland szerezte.

Európa Konferencialiga, 2. forduló:

Alashkert (örmény) – Debreceni VSC 0-1

Ferencvárosi TC – Shamrock Rovers (ír) 4-0

Kecskeméti TE – Riga FC (lett) 2-1

NK Osijek (horvát) – Zalaegerszegi TE 1-0

CSZKA Szofia (bolgár) – Sepsi OSK (romániai) 0-2

Vorszkla Poltava – Dila Gori (grúz) 2-1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu