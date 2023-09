EKL: csoportkörös a Fradi, kiesett a Dinamo és a Dnyipro-1

A magyar bajnok Ferencvárosi TC labdarúgócsapata 7–0-s összesítéssel jutott az Európa Konferencialiga (EKL) főtáblájára. A Fradi az idegenbeli négygólos sikerét követően 3–0-ra nyert hazai pályán a litván Zalgiris Vilnius ellen. Az ukrán Dinamo Kijevet kettős vereséggel búcsúztatta a török Besiktas, a Dnyipro-1 pedig másodszor is döntetlenre végzett a szlovák Trnava csapatával, hosszabbítás után pedig ők is kiestek. A harmadik ukrán együttes, a ZorjaLuhanszk is elvesztette párharcát az Európa Ligában a cseh SlaviaPraha ellen, de ők még folytathatják szereplésüket, méghozzá az EKL-csoportkörben.

A Fradi gyorsan vezetést szerzett a Zalgiris elleni visszavágón is: a negyedik percben Varga Barnabás indította a jobb szélen meglóduló AdamaTraorét, aki lefutotta a védőjét, és higgadtan értékesítette a ziccert. Öt perccel a félidő vége előtt Marquinhos került helyzetbe, akit lerántottak a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A tizenegyest Varga Barnabás végezte el, méghozzá rendkívül magabiztosan, ezzel pedig megduplázta a magyar bajnok előnyét. A második játékrészt az elsőhöz hasonlóan kezdte az FTC, a 48. percben ugyanis PesicsTraorét hozta helyzetbe, aki ezúttal sem hibázott, és megszerezte saját maga második és együttese harmadik gólját. Három perccel később Pesicsis betalált, de a szerb légiós találatát a játékvezető les miatt érvénytelenítette. Az 59. percben Traoré harmadszor is eredményes volt, de a partjelző ismét lesállást intett. A Ferencváros végül 7–0-s összesítéssel jutott az Európa Konferencialiga csoportkörébe, ezzel zsinórban ötödször szerepelhetnek valamelyik európai kupasorozat főtábláján.

A Besiktas kettős győzelemmel ejtette ki a Dinamo Kijevet, a törökök gólját Aboubakar szerezte az 52. percben. A kijeviekhez hasonlóan a Dnyipro-1 is elvérzett, akik elmondhatják magukról, hogy ugyanabban a szezonban estek ki a Bajnokok Ligájából, az Európa Ligából és az Európa Konferencialigából is. Az ukrán ezüstérmest a szlovák Trnava ejtette ki az 1–1-es mérkőzést követő hosszabbításban, egy 106. percben szerzett góllal. A ZorjaLuhanszknak egyetlen párharcot kellett volna megnyernie a csoportkörbe jutáshoz az Európa Ligában, de a cseh SlaviaPraha túl nagy falat volt a Dnyipro-1 után nekik is. Bár az ukrán együttes 2–1-es győzelmet aratott, ez kevés volt a továbbjutáshoz, mivel az első mérkőzésen 2–0-s vereséget szenvedtek idegenben. Az ukránok az EKL főtábláján folytathatják szereplésüket.

A főtábla sorsolását szeptember 1-jén, pénteken 14.30-tól rendezik Monacóban, a Grimaldi Forumban. Az UEFA elkészítette a kalapok beosztását, melynek értelmében az FTC az első kalapból várja a sorsolást. Szintén az első kalapba kapott besorolást az Eintracht Frankfurt (német), a Dinamo Zagreb (horvát), a Club Brugge (belga), az AZ Alkmaar (holland), a KAA Gent (belga), a Fenerbahce (török) és a LOSC Lille (francia), így ezekkel a csapatokkal nem kerülhet össze a Fradi.A második kalapban kapott helyet a PAOK (görög), a Slovan Bratislava (szlovák), a Maccabi Tel-Aviv (izraeli), a ViktoriaPlzen (cseh), az Aston Villa (angol), a Ludogorec (bolgár), aFiorentina (olasz) és a Bodo/Glimt (norvég).A harmadik kalapból várja a sorsolást a Genk (belga), a ZorjaLuhanszk (ukrán), az FC Astana (kazah), a Besiktas (török), a HJK Helsinki (svéd), a Legia Varsó (lengyel), a SpartakTrnava (szlovák), valamint az Olimpija Ljubljana (szlovén).Az utolsó, negyedik kalapba a HSK Zrinjski (bosnyák), a KÍ Klaksvík (feröeri), az Aberdeen (skót), az FK Cukaricki (szerb), a Lugano (svájci), a Breidablik (izlandi), az FC Nordsjælland (dán) és az FC Ballkani (koszovói) kapott besorolást.

EKL, rájátszás, visszavágók:

Ferencvárosi TC–ZalgirisVinius (litván) 3–0, össz. 7–0

Besiktas (török)–Dinamo Kijev 1–0, össz. 4–2

Dnyipro-1–SzpartakTrnava (szlovák) 1–1, hosszabbítás után 1–2, össz. 2–3

Európa Liga, rájátszás, visszavágók:

ZorjaLuhanszk–SlaviaPraha (cseh) 2–1, össz. 2–3

