El-selejtező – A Trabzonspor elleni kettős győzelemmel főtáblás a Ferencváros

A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa-ligában, mivel 1-0-s idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra verte a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján.

A meccset alapjaiban befolyásolta, hogy az ukrán Ruszlan Malinovszkijt durva szabálytalansága miatt már a 13. percben kiállította a játékvezető. A magyar kupagyőztes az emberelőnyét az ír Callum O’Dowda fejesével használta ki a szünet előtt, a második játékrész elején pedig a román Marius Corbu góljával, a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével és a hajrában pedig Lisztes Krisztián találatával tette magabiztossá a sikerét.

A mostani kvalifikáció során a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a Trabzonspor ellen is veretlen Ferencváros sorozatban nyolcadszor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján és egymást követő harmadik idényben a második számú Európa-ligában, amelyben legutóbb a nyolcaddöntőig menetelt.

Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC-Trabzonspor (török) 4-0 (1-0)

Groupama Aréna, 21 011 néző, v.: Obrenovic (szlovén)

gólszerzők: O’Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59., 11-esből), Lisztes (86.)

piros lap: Malinovszkij (13.), Lopes Cabral (57.)

sárga lap: Lisztes (87.), illetve Savic (14.), Lopes Cabral (32., 57.), Onana (58.)

Továbbjutott: a Ferencvárosi TC kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel.

FERENCVÁROSI TC:

Dibusz – Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu (Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.) – Yusuf (Varga, 70.), Zachariassen, O’Dowda (Lakatos, 78.) – Joseph (Lisztes, 70.)

TRABZONSPOR:

Onana – Lopes Cabral, Savic, Özkacar, Eskihellac (Pina, a szünetben) – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 63.), Muci (Bukuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 63.) – Onuachu (Simsir, a szünetben)

Az első perctől érezhető volt, hogy a Ferencváros futballozik előnyben az első felvonást követően és a Trabzonspor hátrányban, ugyanis a törökök támadólag léptek fel, ez viszont nem jelentette azt, hogy nekirontottak volna a magyar kupagyőztesnek.

Inkább csak meddő mezőnyfölény jellemezte a vendégek játékát, miközben a pályán egyértelmű volt a feszültség, amely sok apró szabálytalanság formájában nyilvánult meg, mígnem Malinovszkij rátalpalt Gómez bokájára, ezért egyből piros lapot kapott.

A kiállítás azonnal megváltoztatta a játék menetét, a zöld-fehérek magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, így az első nagy helyzet Joseph előtt adódott, majd Corbu távoli lövésével gyűlt meg a baja Onanának.

A nyomást nem sokáig bírta a trabzoni együttes, mert Nagy Ádám remek beadását követően O’Dowda a védőjét megelőzve fejelt a kapuba.

A gól után kiszabadult a szorításból a rivális, Dibusznak a 26. percben kellett először nagyot védenie.

A játékrész végén ismét az emberelőnyben játszó FTC akarata érvényesült, akár végleg lezárhatta volna a párharcot, azonban Cadu találata lesről született, a további nagy helyzetek pedig kimaradtak.

A folytatásra hármas cserével próbálta frissíteni az együttesét a Trabzonspor vezetőedzője, de a jelentős változtatás sem vezetett eredményre, mert az FTC nemcsak kézben tartotta a mérkőzést, hanem az első félidő végéhez hasonlóan le akarta zárni a párharcot.

Erre nem is kellett sokat várnia a telt házas közönségnek, ugyanis az egész nyáron nagyszerű formában futballozó Corbu az ellenfél 16-osának jobb oldalán labdát szerzett, majd védőjét kicselezve befelé tört és a hosszú sarokba tekert.

Nem sokkal később a nyári vb-n is szerepelt zöld-foki Lopes Cabral buktatta Yusufot a büntetőterületen belül, így második sárga lappal kiállt, a sértett pedig értékesítette a tizenegyest.

Innentől a Trabzonspor beletörődött a kiesésbe, a Ferencváros kénye-kedve szerint járatta a labdát, a szurkolók pedig minden labdaérintést ollézással fogadtak.

A magyar csapatnak még volt néhány lehetősége, ebből egy gól született, amikor a hajrában a csereként beállt Lisztes lőtt 15 méterről a hálóba.

A hosszabbításban és a lefújást követően nagy ünneplést kaptak a ferencvárosi játékosok a megérdemelt siker után.

Forrás: MTI

Nyitókép: Budapest, 2026. augusztus 27. A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 4. fordulójában játszott Ferencváros – Trabzonspor visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én. MTI/Purger Tamás



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