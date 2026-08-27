El-selejtező – Hátránya ellenére a továbbjutás a Trabzonspor célja az FTC ellen

A török Trabzonspor az egygólos hátránya ellenére is azzal a céllal érkezett Budapestre, hogy kiharcolja a főtáblára jutást a Ferencváros elleni visszavágón a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.

„Bár az első meccsen 1-0-ra kikaptunk, a második félidőben már jól játszottunk. Felkészülve érkeztünk, és mindent megteszünk, hogy bejussunk az alapszakaszba. Reméljük, az első felvonáson tapasztalt bírói hibák nem ismétlődnek meg” – kezdte beszédét a szerdai sajtótájékoztatón Fatih Tekke vezetőedző.

„Az ellenfél valószínűleg az előny megőrzésére törekszik majd, de lehet meglepnek minket, hogy támadólag lépnek fel ebben a szép stadionban. Nekünk igyekeznünk kell sokat birtokolni a labdát. Nagyon fontos, hogy türelmesek és mentálisan erősek legyünk, mert az ellenfél célja szintén a továbbjutás.„

A szakember az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott a magyar csapatról, hogy a középpályásai elsőre nem tűnnek kifejezetten tehetségesnek, valójában mégis nagyon jó játékosok.

A legfőbb erényként pedig a Ferencváros kompakt védekezését emelte ki, amelyből mind a tíz mezőnyjátékos kiveszi a részét. Szerinte elöl a nigériai Bamidele Yusuf és a haiti válogatottal a nyári világbajnokságon is szerepelt Lenny Joseph remekül használható az összjátékban is, összességében pedig a zöld-fehéreket fizikailag erősebb futballisták alkotják.

„Azért érkeztünk, hogy kiharcoljuk az El-főtáblát. Ehhez nem szabad gólt kapni, mert akkor nehéz helyzetbe kerülhetünk” – szögezte le a játékosok nevében Cenk Özkacar.

A védő arról is beszélt, hogy bár szurkolóik nem lehetnek jelen a stadionban, ami számukra nyilván nem szerencsés, de a szívükben ott lesznek.

A magyar kupagyőztes 1-0-s előnnyel várja a Groupama Arénában csütörtökön 20.30-kor kezdődő visszavágót, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. A párharc győztese a második számú európai kupasorozat alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes a Konferencia-liga főtábláján folytatja.

Forrás: MTI

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