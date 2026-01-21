Elhunyt Csonka Jurij, a Beregvidék egykori játékosa

Életének 35. életévében elhunyt Csonka Jurij, a beregvidéki futball egyik ismert és elismert alakja, a Beregvidék korábbi labdarúgója.

Halálának hírét a Nagyszőlősi 1. Számú Általános Iskola oldalán tudatták.

Csonka Jurij 1991. május 31-én született Nagykopányban (Velika Kopanya). Játékosként több csapat színeiben is pályára lépett. A Beregvidék mellett futballozott a Metaliszt, a Naftan, a Balmazújváros, valamint az FC Ungvár együtteseiben is. Az utóbbi években az amatőr Szőlős FC csapatában szerepelt sikeresen, valamint az egyesület utánpótláscsapatát is edzette. A szurkolók és sporttársak kiváló technikájú, gyors, a játék iránt rendkívül elkötelezett labdarúgóként ismerték, aki hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a térség futballéletének.

Csonka Jurij civil életében testnevelő tanárként dolgozott a Nagyszőlősi 1. Számú Általános Iskolában.

A fiatal sportember és pedagógus hirtelen halála súlyos veszteség a beregvidéki sportélet és az oktatási közösség számára egyaránt.

Nyugodjon békében!

Kárpátalja.ma