Elmaradt a bravúr, kikaptak a munkácsi fiatalok a Sahtartól

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Munkács Futball Akadémia (MFA) korosztályos csapatai (U14, U15, U16, U17) közül csupán az Ivan Fizer által irányított U16-os együttes őrizte meg esélyét a továbbjutásra, az ukrán ifjúsági labdarúgó Elit Liga második szakaszának utolsó fordulója előtt. Az utolsó fordulóban a Sahtar Donyeck fiataljai látogattak az MFA derceni bázisára, ahol visszavágtak a hazai 2:0-s vereségért, és ugyanilyen különbségű győzelmet arattak. Mivel az UFK Kárpáti Lviv 2:1-re legyőzte a már továbbjutó Dnyipro együttesét, a munkácsiak a harmadikról visszacsúsztak az ötödik helyre, és nem sikerült bejutniuk az ország legjobb nyolc utánpótlás együttese közé.

Az első helyen álló Dinamo Kijev U16-os csapatának vendégeként 4:0-s vereséget szenvedtek Fizer tanítványai, de így is a tabella harmadik helyéről várhatták az utolsó, sorsdöntő mérkőzésüket. A Sahtar győzelmi kényszerben lépett pályára, míg a munkácsiaknak elég lett volna egy döntetlen a biztos továbbjutáshoz. Az első félidőt követően még a hazaiak álltak jobban, mivel a 0:0-s döntetlen nekik kedvezett volna. A Sahtar fiataljai az 57. percben Juscsenko góljával vezetéshez jutottak, amit a 80. percben Selkovenko megduplázott (0:2). A Donyeck győzelmével feljött a harmadik helyre, míg a Dnyiprot legyőző UFK Kárpáti Lviv a negyedikre. Az MFA legerősebb korosztályos csapata így lemaradt a továbbjutásról, és 13 pontjával csupán a 3 pontot gyűjtő KZ Kárpáti Lviv Sportiskolát előzte meg.

Az U14-es korosztály szintén Dercenben fogadta a Bányászokat, és 1:4-es kiütéses vereséget szenvedtek, amivel a csoportjuk utolsó helyén végeztek, mindössze 4 szerzett ponttal. Az Elit Ligában szereplő legfiatalabb munkácsi akadémistáknál is rosszabbul szerepeltek az U15-ös és az U17-es korosztály együttesei. Az U15-ösök Kijevben léptek pályára a Sahtar ellen, ahol 4:1-es vereségbe futottak bele, ami abszolút papírformának számított, mivel a vendégek 2 pontot gyűjtöttek az addigi 9 forduló alatt. A két döntetlennel és nyolc vereséggel záró MFA U15 a tabella utolsó helyén végzett, ahogy az ugyanilyen mérleggel rendelkező U17-es gárda is. A legidősebbek ezúttal 5:0-s zakóval jöttek le a pályáról. A négy korosztály összesített tabelláján is utolsó lett a Munkács Futball Akadémia, de így is elmondható, hogy az ország 12 legjobb utánpótlásműhelye közé tartozik a jelentős magyarországi támogatással felépített kárpátaljai létesítmény.

A 10. forduló eredményei:

Sahtar Donyeck U15–Munkács Futball Akadémia U15 4:1

Sahtar Donyeck U17–Munkács Futball Akadémia U17 5:0

Munkács Futball Akadémia U14–Sahtar Donyeck U14 1:4

Munkács Futball Akadémia U16–Sahtar Donyeck U16 0:2

Az összesített tabella végeredménye:

Sahtar Donyeck 88 (pont) 97:35 (gólkülönbség) Dinamo Kijev 85 (89:36) Dnyipro 68 (60:57) UFK Kárpáti Lviv 43 (38:65) KZ Kárpáti Lviv 34 (47:79) Munkács Futball Akadémia 21 (34:93)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma